Il cinema possiede la rara capacità di annullare le distanze temporali e geografiche, trasformando la sala cinematografica nell'epicentro di una permanente dialettica culturale. Nel 2026, la manifestazione France Odeon raggiunge uno snodo simbolico di straordinaria rilevanza: la sua 18ª edizione ne consacra la piena "maggiore età", intrecciandosi idealmente con il quarantesimo anniversario della presenza del cinema transalpino a Firenze. È un filo rosso iniziato nel 1986 con l'esperienza di France Cinéma e rinnovato con continuità dal 2008 sotto la direzione artistica di Francesco Ranieri Martinotti.

Dal 28 ottobre al 1° novembre 2026, il capoluogo toscano torna a confermarsi un osservatorio privilegiato sulla cinefilia d'oltrealpe. Attraverso una geografia urbana diffusa — dal Cinema La Compagnia all'Institut français, da Palazzo Bastogi a The Artists' Palace Florence, fino alle suggestive gradinate del Teatro di Fiesole — il festival dispone un percorso di proiezioni, anteprime e dibattiti teorici concepito per connettere la grande memoria autoriale della settima arte con le urgenze e le trasformazioni del presente.

L'Omaggio a Brigitte Bardot

La serata di pre-apertura di mercoledì 28 ottobre (ore 20.30, Cinema La Compagnia) acquista una densità emotiva e storiografica del tutto peculiare. Dedicata alla memoria di Brigitte Bardot — icona planetaria di emancipazione, scomparsa nel dicembre 2025 — la serata si apre con la proiezione di Le repos du guerrier (1962), opera diretta da Roger Vadim, il quale già nel 1956 l'aveva consacrata allo status di mito con Et Dieu… créa la femme. Introdotto dal critico Marco Luceri alla presenza della sindaca di Fiesole Cristina Scaletti, il film trae linfa dal romanzo di Christiane Rochefort per mettere in scena la complessa anatomia di una passione distruttiva e dolorosa.

Approfondimenti Il Festival del Cinema Francese a Firenze

L'innesco narrativo è folgorante: Geneviève, giovane donna borghese giunta a Digione per questioni ereditarie, varca per errore la soglia di una camera d'albergo, salvando dal suicidio lo sconosciuto Renaud Sarti (Robert Hossein). È l'inizio di una traiettoria affettiva travolgente e disfunzionale, in cui la protagonista sceglie di legarsi a un uomo cinico e instabile, sfidando apertamente il conformismo morale dell'epoca. Alla sua uscita, la pellicola suscitò uno scalpore profondo proprio per la rappresentazione esplicita e non conciliante del desiderio femminile, sovvertendo i modelli sentimentali dominanti.

Ad arricchire la trama formale dell'opera vi è uno straordinario radicamento nel paesaggio toscano. Durante le riprese, la Bardot risiedette a Fiesole presso Villa San Michele, mentre la cinepresa di Vadim attraversava San Gimignano e si spingeva fino alla maestosa architettura priva di tetto dell'abbazia cistercense di San Galgano. Vadim vi ambientò la memorabile sequenza finale, rivelando la solenne monumentalità della chiesa scoperta al pubblico internazionale molto prima che Andrej Tarkovskij ne immortalasse la poesia in Nostalghia.

Come confidava lo stesso Roger Vadim sulle pagine de Le Monde nel settembre 1962, Le repos du guerrier rappresentava uno dei film in cui aveva potuto esprimersi con maggiore libertà, riconoscendovi una sorta di ideale e matura prosecuzione del lavoro espressivo che lo aveva reso celebre.

Lo sguardo autoriale al femminile come trama del presente

L'architettura stilistica di France Odeon 2026 trova il proprio perno concettuale in una pronunciata riflessione sullo sguardo femminile, declinato dalle più incisive figure della regia e dell'interpretazione contemporanea. Anziché adagiarsi su una semplice galleria di titoli, la selezione costruisce una vera e propria mappa intellettuale delle poetiche al femminile, alternando la drammaturgia dell'intimo alle questioni geopolitiche e identitarie.

Il percorso si apre venerdì 30 ottobre (ore 18.30, Cinema La Compagnia) con l'anteprima italiana di La vie d'une femme, opera in cui la regista Charline Bourgeois-Tacquet dirige Léa Drucker, Mélanie Thierry e Charles Berling per esplorare le complessità e le stratificazioni dell'esistenza contemporanea. La serata prosegue alle 21.15 con la proiezione de La Gradiva di Marine Atlan (interpretato da Colas Quignard, Antonia Buresi e Mitia Capellier): in questa cornice, il presidente del festival Enrico Castaldi consegnerà alla regista il Premio France Odeon – Sguardi Mediterranei 2026, riconoscimento riservato agli autori capaci di narrare le faglie culturali e umane del Mare Nostrum.

La dimensione autoriale trova un ulteriore vertice sabato 31 ottobre. La mattina (ore 11.30), presso la Sala dei Libri Antichi di The Artists' Palace Florence, la giornalista e scrittrice Ritanna Armeni dialogherà con Nicole Garcia in un incontro pubblico dedicato alle sue traiettorie narrative. Nel pomeriggio (ore 16.00, Cinema La Compagnia), la regista presenterà l'anteprima italiana del suo nuovo lungometraggio, Milo/7h40 ce matin-là, sorretto dalle interpretazioni di Marion Cotillard, Théodore Pellerin e Laure Calamy. La compresenza di queste autrici trasforma l'edizione 2026 in una fondamentale piattaforma per interrogarsi sulle nuove forme della narrazione cinematografica europea.

L'Urgenza etica di fronte all'algoritmo: diritto d'autore e creatività sostenibile

France Odeon ribadisce la propria natura di festival reattivo, capace di travalicare l'orizzonte della semplice visione per farsi luogo di dibattito teorico sulle trasformazioni strutturali dell'industria audiovisiva. Venerdì 30 ottobre (ore 11.30), la Sala di Lettura dell'Institut français Firenze ospiterà il convegno "I.A. ed equo compenso", promosso in stretta collaborazione con la SIAE.

L'incontro si concentra su un nodo cruciale per il futuro dell'espressione artistica: "I.A. generativa: etica e legalità per uno sviluppo sostenibile". Nel contesto di un mercato globale rapidamente colonizzato dai modelli computazionali, il dibattito intende analizzare le tutele del diritto d'autore e la salvaguardia del lavoro intellettuale. Porre la questione dell'equo compenso all'interno di un festival internazionale significa rivendicare la centralità dell'insostituibile apporto umano, tracciando un confine netto tra l'automazione algoritmica e la paternità artistica dell'opera.

La materia dell'artigianato fiorentino e le nuove generazioni di critici

L'apparato premiale di France Odeon sintetizza con rara eleganza il dialogo tra la tradizione manifatturiera del territorio e la formazione delle nuove leve della cinefilia. Il trofeo fisico della Foglia d'Oro racchiude una sottile foglia in oro purissimo protetta tra due lastre di cristallo, eseguita dalla celebre azienda familiare Giusto Manetti, attiva a Firenze da oltre 400 anni nell'arte rinascimentale del battiloro.

Al termine del festival verranno assegnati i cinque riconoscimenti ufficiali: il Premio Foglia d'Oro France Odeon 2026, la Foglia d'Oro della Giuria — valutata dalla giuria composta da Valeria Golino, Federica Pontremoli, Ena Marchi, Marco Bechis e Salvo Bitonti —, la Foglia d'Oro del Pubblico, la Foglia d'Oro dei Giovani (decretata dagli studenti del liceo Capponi) e la Foglia d'Oro per la Migliore Colonna Sonora, indicata da Piero Pelù.

A questa struttura si affiancano due progetti rivolti all'universo giovanile:

Ritratti due volte : dieci studenti delle Accademie di Belle Arti italiane realizzeranno dal vivo i ritratti degli ospiti durante conferenze e dibattiti; le opere saranno vagliate dalla giuria per l'assegnazione del Premio France Odeon – Ritratti due volte 2026.

: dieci studenti delle Accademie di Belle Arti italiane realizzeranno dal vivo i ritratti degli ospiti durante conferenze e dibattiti; le opere saranno vagliate dalla giuria per l'assegnazione del Premio France Odeon – Ritratti due volte 2026. Generazione Cinéphile: percorso laboratoriale dedicato a giovani blogger e aspiranti critici che fruiranno del festival tra masterclass e diari di sala, culminando nell'assegnazione del Premio Generazione Cinéphile allo sguardo analitico più originale.

Giunto al traguardo dei quarant'anni di storia del cinema transalpino a Firenze e forte della maturità espressiva della sua 18ª edizione, France Odeon dimostra come un festival sappia rigenerarsi rimanendo fedele alla propria vocazione etica e culturale. Dall'omaggio al mito libero e scandaloso di Brigitte Bardot alla complessità dello sguardo autoriale femminile contemporaneo, fino alla difesa del valore materiale e intellettuale della creazione artistica di contro all'omologazione dell'Intelligenza Artificiale, la manifestazione fiorentina si conferma un presidio insostituibile di resistenza poetica.