Fotografia e media: da Laba lectio magistralis di Zizola

Lunedì 9 dicembre alle 14 in Aula Magna

FIRENZE, 7 DICEMBRE 2019 - Ha fotografato i principali conflitti che si sono succeduti nel mondo negli ultimi 30 anni, immortalando crisi umanitarie spesso rimaste ai margini della notizia. Francesco Zizola, fotografo tra i più conosciuti e apprezzati nel panorama internazionale, sarà ospite d'onore della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze.

Lunedì 9 dicembre, alle 14, Zizola terrà una Lectio Magistralis nell'Aula Magna della Laba di Firenze, dove parlerà dei mutamenti della fotografia nell'era della digitalizzazione e dei nuovi valori della società di oggi. Attraverso il punto di osservazione di uno dei protagonisti della fotografia contemporanea italiana, gli studenti avranno l'opportunità di discutere e riflettere sulle dinamiche che regolano i nuovi linguaggi visivi. “Che cosa è il racconto fotografico? Come è mutato il suo linguaggio? E come lo si applica ai nuovi media?”: queste, alcune delle domande che verranno affrontate durante l'appuntamento, coordinato dal docente Massimo Agus.

Francesco Zizola (Roma, 1962) ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui dieci World Press Photo e sei Picture of the Year International. Sette sono i libri che ha pubblicato, tra cui “Uno sguardo inadeguato” (2013), “Iraq” (2007) e “Born Somewhere” (2004), dedicato alla condizione dell'infanzia in 27 Paesi del mondo. Nel 2007, insieme ad un gruppo di colleghi, ha fondato l'agenzia NOOR, con sede ad Amsterdam.