Forza Italia, nuovi coordinatori a Scandicci e Bagno a Ripoli

Sono Nicla Ciutini e Massimo Laschi

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Paolo Giovannini d’intesa con i vice coordinatori Raffaella Ridolfi e Giampaolo Giannelli e con la responsabile della Piana Maria Tauriello hanno individuato il nuovo commissario comunale degli azzurri a Scandicci: si tratta della signora Nicla Ciutini. "A conferma - si legge in una nota - del pieno apprezzamento da parte di tutto il Coordinamento Provinciale circa il lavoro svolto nel territorio di Scandicci da Massimo Riva, precedente commissario improvvisamente e prematuramente scomparso pochi giorni fa, la nomina è ricaduta sulla moglie di quest'ultimo. “Siamo certi che Nicla farà del suo meglio per valorizzare e rafforzare l’impegno profuso da Massimo Riva in questi anni per costruire una comunità politica di qualità in grado di promuovere i principi ed i valori di Forza Italia che sia in grado di rappresentare un punto di riferimento per i cittadini e le imprese del territorio”.

Nicla Ciutini, Scandiccese dalla nascita, ha accettato di portare avanti questo impegno su richiesta specifica commentando: “Ringrazio il Coordinamento Provinciale per avermi proposto questo incarico. E’ un atto di grande fiducia e Massimo ne sarebbe stato contento. Non mi sono mai occupata direttamente di politica ma ho sempre vissuto accanto ad un uomo impegnato politicamente e spinto da grande passione e anche per questo potrò contare su tanti amici che saranno in grado di aiutarmi in questo periodo di transizione. Adesso dobbiamo impegnarci per ottenere un buon risultato alle elezioni regionali, come partito e come coalizione”.

Sempre Giovannini d’intesa con Ridolfi e Giannelli e la Coordinatrice dell’Area Firenze Est Giovanna Vaggelli, hanno individuato il nuovo coordinatore per il Comune di Bagno a Ripoli nella figura di Massimo Laschi, già responsabile provinciale del partito per lo Sport e gli Eventi.

"Con questa nomina - si legge in una nota - Forza Italia vuole garantire ai cittadini di Bagno a Ripoli un riferimento politico di qualità, in grado di rappresentare e interpretare le esigenze dei giovani, delle famiglie e delle attività produttive della zona, attraverso un approccio democratico e liberale alla gestione della pubblica amministrazione.

Massimo Laschi è nato a Firenze il 26 marzo 1949. Libero professionista, è rappresentante di prodotti per brand del settore moda italiani ed esteri. Negli anni si è dedicato all’organizzazione di eventi sportivi, culturali e artistici di rilievo per scopi benefici.

Affidiamo a Massimo – hanno dichiarato Giovannini e gli altri dirigenti – il coordinamento di Forza Italia nel comune di Bagno a Ripoli, con l’obiettivo di aggregare nuovi simpatizzanti e militanti al fine di costruire una comunità politica di qualità tesa a promuovere i valori fondanti del partito nell’interesse dei cittadini e delle imprese del territorio.

Purtroppo nelle scorse elezioni comunali Forza Italia non è riuscita ad ottenere un proprio rappresentante nel consiglio e sappiamo che la sua mancanza renda più difficile il lavoro del neo coordinatore; al tempo stesso siamo certi che Laschi metterà tutto l’impegno possibile per realizzarlo. Da parte nostra, a Massimo Laschi vanno i migliori auguri di buon lavoro».

«Sono onorato della fiducia che il Coordinatore Provinciale Paolo Giovannini i vicecoordinatori Raffaella Ridolfi, Giampaolo Giannelli e Giovanna Vaggelli mi hanno concesso – dice Laschi – e li ringrazio. Forza Italia a Bagno a Ripoli ha la fortuna di poter contare su un gruppo di militanti capaci e motivati che potranno venire a conoscenza del nostro operato ed interagire con noi. Sarà mia cura lavorare in accordo sia con il coordinatore provinciale Giovannini e il consigliere metropolitano Paolo Gandola, sia con i rappresentanti storici del partito a livello locale come il sig. Massimo Mari e l’Avv. Giampaolo Bacicchi. Tutto questo per rappresentare un’alternativa di governo locale credibile e affidabile".