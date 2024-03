Forza Italia: a Firenze al via mobilitazione per le Europee

Firenze, 23 marzo - Una sala gremita da 150 persone ha visto l'inizio della mobilitazione di Forza Italia Toscana per le elezioni Europee di giugno, e per le amministrative che vedranno coinvolti 184 Comuni in tutta la Regione, tra cui Firenze, Prato e Livorno. Stamani, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, i dirigenti del partito si sono dati appuntamento per delineare le strategie e affrontare i temi più importanti in vista dell'appuntamento elettorale. Tra i presenti, il vice segretario nazionale, on. Deborah Bergamini, il coordinatore regionale del partito, Marco Stella, l'on. Chiara Tenerini, coordinatori provinciali, eletti nelle Istituzioni, assessori e il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, ufficialmente candidato nella lista di Forza Italia, nella Circoscrizione dell'Italia Centrale.

"L'azione di rilancio del partito iniziata con la mia nomina, passa dal radicamento sul territorio, e questa è la strada su cui intendiamo proseguire - ha detto Stella -. Per questa mobilitazione straordinaria desidero ringraziare tutti i coordinatori provinciali e comunali, la nostra vice-segretaria nazionale on. Deborah Bergamini, le deputate Chiara Tenerini ed Erica Mazzetti, i vice coordinatori regionali Berardi e Bonsangue, e tutti i nostri militanti e dirigenti, che si sono spesi e si continuano a spendere per rilanciare l'azione politica di Forza Italia. Con queste iniziative sul territorio prosegue la nostra campagna elettorale per le elezioni Europee e per le amministrative del 2024. che vedranno oltre 180 Comuni toscani andare al voto".

"Non c'è nessuna sfida interna alla coalizione, siamo consapevoli - ha spiegato l'on. Bergamini - che il prossima risultato del centrodestra alle Europee è fondamentale per delineare il futuro politico dei prossimi anni, quindi non c'è nessuna sfida interna. Noi come Forza Italia i voti li stiamo cercando fuori dalla coalizione di centrodestra. Essendo un voto basato sul proporzionale, noi cerchiamo di massimizzare il nostro risultato, crediamo che il 10% sia alla nostra portata, e forse anche qualcosa in più. E' evidente che noi andiamo a cercare di intercettare il più grande partito italiano, che è quello dell'astensionismo. Faremo degli ottimi risultati anche alle amministrative".

Tanto entusiasmo e tanta voglia di fare anche a Prato dove è stata inaugurata oggi la nuova sede nella centralissima e storica piazza San Francesco.

"Sarà il punto di riferimento per i liberali, i democratici, riformisti, i popolari, le anime che da sempre rendono grande Forza Italia, ma sarà aperta a tutta la città, per ascoltare e fare sintesi politica: le persone, soprattutto oggi, hanno bisogno di essere ascoltate. Noi lo faremo per migliorare la città" ha detto Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, tagliando il nastro insieme al coordinatore cittadino Francesco Cappelli e a tutti i componenti del coordinamento provinciale e comunale. "È un traguardo fondamentale per Forza Italia Prato – ha sottolineato Mazzetti – che dimostra di volersi radicare sul territorio ed essere competitiva, come ci ha chiesto il nostro segretario nazionale Antonio Tajani".

Dentro, tra le foto, anche una del Presidente Silvio Berlusconi, energico come sempre, dando la volata finale alla vittoria a Prato nel 2009.

"Un ringraziamento di cuore da parte di tutti noi a Simone Monti, grande imprenditore del nostro territorio che ha reso possibile tutto questo".

Come confermato quest'oggi, Massimo Taiti e Aldo Milone rinunciano alla candidatura a sindaco e, con le loro liste, aderiscono al progetto di Forza Italia. Presenti, inoltre, il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri e il candidato sindaco del Centrodestra Gianni Cenni e anche Lorenzo Marchi, candidato a Montemurlo, oltre a una delegazione della comunità cinese "perché noi accogliamo coloro che rispettano diritti e doveri". Don Enrico ha dato la benedizione invitando a una riflessione sul momento storico così complesso ricordando di essere buoni amministratori.