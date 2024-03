Elezioni a Firenze: centrodestra vicino alla candidatura di Schmidt

Firenze, 16 marzo - "È tempo di scelte. Per Forza Italia, la candidatura a sindaco di Eike Schmidt per il centrodestra a Firenze è l'indicazione migliore per la nostra coalizione, e per tutte le forze sociali e civiche che vogliono mettere fine all'amministrazione pluridecennale della città da parte della sinistra. Il centrodestra è pronto, ed è al lavoro per vincere: questa è davvero la volta buona, Schmidt è un candidato di spessore che incontra grandi consensi trasversali in città e sarà il valore aggiunto dell'alleanza".

Lo dichiarano il sen. Maurizio Gasparri, Responsabile Nazionale Enti Locali FI e Marco Stella, coordinatore regionale di Forza Italia Toscana "Forza Italia a Firenze ha iniziato già da tempo a lavorare sul programma, presentando il manifesto delle 50 idee, oltre ad una campagna di ascolto che sta andando avanti con risultati che ci danno grande entusiasmo - sottolineano Gasparri e Stella -. Metteremo a disposizione delle forze di centrodestra e del candidato sindaco il nostro programma, le nostre idee e i nostri valori, consapevoli della competenza e della qualità che esprimono i candidati della nostra lista al Consiglio comunale".

“Per una volta Elly Schlein ha detto una cosa veritiera: anche a Firenze negli ultimi anni sono aumentate le diseguaglianze. Infatti sono aumentate le famiglie in difficoltà e nella nostra città si vive peggio rispetto a 20 anni fa.Peccato che Elly si sia dimenticata di indicare i colpevoli di questo peggioramento delle condizioni di vita a Firenze, ovvero chi ha governato questa città negli ultimi 30 anni: il Partito Democratico. Qualcuno lo spieghi alla svelta alla Schlein” così Francesco Torselli capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.