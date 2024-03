Elezioni provinciali a Grosseto, Pistoia e Massa-Carrara, FI contenta

Firenze, 18 marzo - "Le elezioni provinciali che si sono svolte domenica 17 marzo in Toscana, a Grosseto, Pistoia e Massa-Carrara hanno visto raddoppiare la rappresentanza di Forza Italia, che è passata dai due consiglieri che aveva in precedenza, ai quattro ottenuti ieri. Si tratta di un risultato importante, per il quale ringraziamo il grande lavoro del partito sul territorio, e i coordinatori provinciali". Lo dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella, capogruppo all'Assemblea toscana.

"A Massa-Carrara - sottolinea Stella - passiamo da uno a due consiglieri, sui quattro totali del centrodestra. A Pistoia confermiamo un consigliere provinciale sui 5 di centrodestra; avendone ottenuti cinque anche il centrosinistra, il Consiglio provinciale potrebbe avviarsi verso una paralisi, vista la parità numerica. A Grosseto, Forza Italia ottiene un consigliere e il centrodestra conquista la maggioranza, con 6 consiglieri su dieci. Sono segnali importanti che ci fanno ben sperare per un ulteriore balzo in avanti alle amministrative e alle Europee di giugno".

"Si tratta di un risultato importante per la nostra organizzazione provinciale, che suggella una rinnovata unità di tutte le anime del partito in provincia e con l'aiuto di nuove entrate importanti come il nuovo consigliere provinciale di Forza Italia, Loris Bernardi - commenta il coordinatore provinciale di Massa-Carrara, Gianenrico Spediacci -. Con questa conferma, Forza Italia si presenta alle europee e alle amministrative di giugno con ancora più determinazione, consapevole di costruire una squadra competente e affiatata per il bene di tutto il territorio".

"La tornata elettorale - commenta il coordinatore provinciale di Grosseto, Roberto Berardi - ha visto imporsi la lista di centrodestra e Amedeo Gabbrielli, consigliere provinciale in quota Forza Italia, primo degli eletti con 9377 preferenze, pari al 10,50%. L'elezione del consigliere rafforza e consolida la presenza di Forza Italia sul territorio e conferma, ancora una volta, il ruolo fondamentale del nostro partito all'interno del centrodestra". Il coordinamento di Pistoia, dal canto suo, "esprime grande soddisfazione - dichiara la coordinatrice Anna Bruna Geri - nell'annunciare l'elezione a consigliere provinciale di Emanuela Checcucci che, con 11.019, voti è risultata la più votata del centrodestra. La soddisfazione è duplice, perché i voti del centrodestra sono quasi pari a quelli del centrosinistra".