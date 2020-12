Fortezza-Lavagnini, scatta la rivoluzione del traffico

Lavori tramvia e acquedotto. Da domani i provvedimenti per i saggi archeologici in viale Lavagnini. Lunedì il via ai lavori. Nella prima fase chiuso il tratto da via Leone X a viale Strozzi. Accordo con Firenze Parcheggi per l’abbonamento superscontato per i residenti nell’area interessata dai cantieri

Scatteranno da domani, sabato 5 dicembre, i provvedimenti della prima fase dei saggi archeologici in viale Lavagnini.

Gli scavi, richiesti dalla Soprintendenza a Publiacqua, sono preliminari alla realizzazione della nuova grande condotta dell’acquedotto (diametro un metro e 20 centimetri) che sostituirà la vecchia tubazione dismessa in seguito alla costruzione della sede tranviaria della VACS (Variante al centro storico) Fortezza-piazza della Libertà-piazza San Marco.

Intanto in questi giorni sono iniziati i lavori di adeguamento della viabilità in viale Milton necessari per l’avvio dei cantieri e sul tema della sosta definito l’accordo con Firenze Parcheggi per l’abbonamento super scontato per i residenti della zona.

Per quanto riguarda i saggi, gli scavi previsti nella prima fase sono tre nel tratto viale Strozzi-viale Leone X in direzione Fortezza. Gli scavi sono in corrispondenza grossomodo dell’incrocio tra i viali Strozzi e Lavagnini, a circa metà del tratto e poco prima dell’incrocio con via Leone X.

I provvedimenti scatteranno dalle 9 di domani per la predisposizione dei cantieri che poi inizieranno lunedì mattina. In dettaglio saranno istituiti divieti di transito in viale Lavagnini nel tratto da via Leone X e viale Strozzi nella direttrice di traffico verso la Fortezza e obbligo di svolta in via Leone X per i veicoli provenienti da piazza della Libertà. Chiuso anche il controviale con deroga per i mezzi di soccorso.

Sono inoltre previsti restringimenti di carreggiata in viale Lavagnini (da via Poggi verso via Leon X) e in viale Strozzi all’intersezione con viale Lavagnini con chiusura di una corsia di superficie in direzione Statuto mentre l’altra resterà percorribile.

Dal punto di vista della circolazione quindi chi arriva da viale Fratelli Rosselli ed è diretto a Statuto dovrà utilizzare il percorso viale Lavagnini-via Leone X-ponte provvisorio-via XX Settembre. Nessuna variazione per i flussi in arrivo da viale Fratelli Rosselli e diretti verso viale Belfiore via sottopasso Strozzi-Strozzi.

Termine previsto della prima fase 13 dicembre.

Nei giorni scorsi sono intanto iniziati i lavori di modifica e adeguamento di viale Milton per avere due corsie per il transito. Si tratta di un tassello della riorganizzazione della viabilità contestuale ai lavori sia di Publiacqua che quelli della tramvia. Queste modifiche interessano i marciapiedi con riduzione degli stalli di sosta che saranno per la metà recuperati grazie al nuovo assetto dei parcheggi in via XX Settembre. Su questo tema l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti annuncia un accordo con Firenze Parcheggi per un abbonamento scontato per la sosta dei residenti nel posteggio del Parterre. “Si tratta di 200 posti al costo di 30 euro al mese, pari a un euro al giorno, sull’esempio di quello che abbiamo fatto al parcheggio San Donato a Novoli durante i lavori della tramvia”. La prossima settimana sarà pubblicato il perimetro della zona interessata da questi lavori preliminari e successivamente da quelli della VACS e sarà possibile fare l’abbonamento che consente la sosta al Parterre dalle 19 alle 8.