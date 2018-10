Fortezza da Basso, il Giardino abbandonato dai fiorentini?

Molti conservano il ricordo dei Grilli, le macchine a spinta, e della Fiera Antiquaria

Per sabato 6 ottobre è in programma un presidio contro il degrado dell'area verde che circonda il Forte di San Giovanni o più nota come la Fortezza da Basso.

Il Giardino vive nel ricordo dei fiorentini, ma da quanto tempo non lo frequentano più?

Come si presenta oggi. L'area è costeggiata dalla Linea T1 della Tramvia e quel che salta agli occhi è l'impossibilità di parcheggiare a ridosso delle siepi che separavano i vialetti dal viale Strozzi.

All'interno è la zona dedicata al servizio igienico che si presenta come la più critica, invasa da escrementi e sporcizia. La corte del "Grillaio" è un letamaio a cielo aperto e qualcuno dovrebbe intervenire per ripristinare la salubrità dei luoghi ad un passo dal servizio igienico a pagamento.

La cronaca racconta della presenza di soggetti da attenzionare che possono essere facilitati dalla presenza di luoghi appartati.

Lungo le inferriate che delimitano la vasca sono presenti rottami di biciclette.

"Sarebbe tanto un bel giardino" ci scrivono i lettori. L'intervento di pulizia straordinaria potrebbe risolvere i problemi evidenti. Ma i fiorentini tornerebbero? E con un servizio di vigilanza dedicato?

Sarebbe tanto un bel giardino. Magari frequentandolo.