Formazione viola con la Samp: out Ribery, Chiesa c'è

ph Alessandro Zani

Calcio d'inizio alle 20, 45 davanti a mille spettatori invitati dal club

Fuori Ribery, mentre Chiesa (che pare in procinto di passare alla Juventus) gioca. Anche Pezzella non ce la fa, in campo va Ceccherini. Il fuoriclasse francese e il capitano argentino sono sempre alle prese con i rispettivi infortuni e contro la Samp non sono nella formazione iniziale (la gara inizia alle 10, 45).

Questi gli undici scelti da Iachini (3-5-2): Dragowski in porta, in difesa Ceccherini, Caceres e Milenkovic, centrocampo ampio con Chiesa, Amrabat, Bonaventura, Castroville e Biraghi, in attacco Kouamé e Vlahovic.

La Samp di Ranieri si schiera così (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.

Al Franchi mille spettatori invitati dal club di Commisso.