Formazione tecnica superiore: corsi per agribusiness, marmo, turismo e cultura

Corsi IFTS nelle filiere Agribusiness, Carta, Marmo, Meccanica ed Energia, Turismo e Cultura, Chimica-farmaceutica, Moda, Ict

Sono stati finanziati altri 6 progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) ammessi lo scorso febbraio ma, all'epoca, non finanziati per esaurimento delle risorse. I progetti erano statri presentati da agenzie formative in risposta all'avviso pubblico per il finanziamento di corsi IFTS nelle filiere Agribusiness, Carta, Marmo, Meccanica ed Energia, Turismo e Cultura, Chimica-farmaceutica, Moda, Ict.

I progetti che saranno finanziati grazie allo scorrimento della graduatoria riceveranno complessivamente oltre 700 mila euro (118.514 euro a progetto) di risorse POr Fse 2014-2020.



Vai ai progetti In particolare i progetti saranno così suddivisi: 2 per la filiera Agribusiness, 1 per la filiera Marmo e 3 per la filiera Turismo e Cultura. L'azione rientra in GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Vai alle pagine IFTS