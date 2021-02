Forestazione urbana' nuovo bosco a Trespiano con 1100 alberi

Al via un ulteriore inverdimento di Firenze

Frassini, bagolari, platani, ma anche lecci e ciliegi per rendere i quartieri sempre più verdi con oltre 500 nuovi alberi e un nuovo bosco di 1100 alberi a Trespiano, per un totale di 1600 nuove piante in città. È l’intervento di transizione verde e forestazione urbana che prende il via oggi e interesserà tutti i quartieri cittadini con un investimento complessivo di oltre 800 mila euro, di cui 500mila euro per l’inverdimento dei quartieri (100mila a quartiere) e 300mila per il nuovo bosco nell’area di Trespiano finanziato in parte dalla Regione Toscana. Un pacchetto di interventi che prevede non solo la messa a dimora dei nuovi alberi, ma anche la rimozione di 457 ceppaie e la realizzazione, ovunque possibile, di impianti di irrigazione a servizio delle piante, anche per agevolare l’attecchimento nei primi anni di vita.