​Fontanello Contemporaneo al Carmine: come lo immaginate?

Il progetto sarà selezionato con avviso pubblico aperto fino al 17 aprile

Il fontanello dovrà distinguersi come segno di contemporaneità e per questo saranno premiate e valorizzate l'originalità, la fattibilità e la contestualizzazione dei progetti presentati.In piazza del Carmine verrà collocato un fontanello realizzato in base ad un progetto selezionato attraverso una selezione pubblica. L’iniziativa si inserisce nel percorso per conferire una nuova identità a questo luogo pubblico così caratterizzante dell’Oltrarno fiorentino.

Il primo premio in palio ammonta a 4.500 euro, il secondo a 1.000 e il terzo a 500. Le proposte possono essere presentate sino alle ore 12 del 17 aprile.

Per scaricare il bando: www.nuovocarmine.fi.it

Per contatti e quesiti: info@nuovocarmine.fi.it