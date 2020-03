Fondazione Zeffirelli: pillole di spettacolo on line

Curiosità e brevi racconti sulla storia del Teatro e del Cinema e sulla carriera di Franco Zeffirelli sul sito della Fondazione

Firenze - 23 marzo 2020. In seguito al protrarsi della chiusura della Fondazione Zeffirelli, della Collezione e delle attività culturali programmate a causa dell'emergenza sanitaria, sarà attivata una nuova sezione del sito web, Pillole di Spettacolo all'indirizzo www.fondazionefrancozeffirelli.com/pilloledispettacolo/.



In questa nuova area i consulenti scientifici della Fondazione metteranno a disposizione dei lettori aneddoti, curiosità e brevi racconti sulla storia del Teatro e del Cinema e sulla carriera di Franco Zeffirelli, dando così agli utenti la possibilità di accedere, anche se in modo virtuale, ai contenuti del Museo, dell'Archivio e della Biblioteca delle Arti e dello Spettacolo.



Molti contenuti saranno anticipazioni delle attività di visite guidate all’Archivio personale di Zeffirelli in programma alla Fondazione per i prossimi mesi. Altri contributi saranno invece racconti e curiosità tratti dal fantastico mondo dell’opera, del teatro e del cinema.



I nuovi approfondimenti della sezione Pillole di Spettacolo si affiancheranno così alla regolare programmazione dei canali Social dove continuano a essere pubblicati post relativi alle più importanti ricorrenze della carriera di Franco Zeffirelli e del mondo dello spettacolo in generale.



Da domani 24 marzo sarà online il primo contenuto realizzato da Maria Alberti, coordinatrice didattica della Fondazione dal titolo "La Traviata, genesi di un'opera cult e pop dell'800".

Nei prossimi giorni con cadenza settimanale, Pillole di Spettacolo proporrà temi molto diversi tra loro come Zeffirelli e il '700, l'intrigante e affascinante storia che soggiace alla famosa opera I Pagliacci di Leoncavallo, la nascita a Firenze dell'Opera in Musica con Iacopo Peri.



Questi e molti altri i titoli proposti da Pillole di Spettacolo che avranno in comune l'obiettivo di divulgare e attualizzare i temi dell'opera, del teatro e del cinema in attesa di incontrarci di nuovo tutti nelle Sale della Fondazione Zeffirelli.