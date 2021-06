Fondazione TAB: quattro nuovi corsi di alta formazione

Firenze, 19 giugno 2021 - La Regione Toscana ha approvato 4 corsi della Fondazione Turismo, Arte e Beni Culturali di Firenze che inizieranno il prossimo ottobre e destinati a diplomati e laureati di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e sono finanziati con fondi regionali e in parte ministeriali.

I corsi attivati per il biennio 2021 – 2022 formeranno esperti della promozione e del marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali; della produzione e riproduzione di artefatti artistici; dei metodi e delle tecnologie per lo sviluppo di sistemi software.

“Si tratta di figure professionali richieste dal mercato e un’alta percentuale degli allievi dei nostri corsi conclusi negli anni precedenti, l’81,3%, ha trovato un lavoro, affine al loro diploma tecnico superiore, entro il primo anno dall’acquisizione dello stesso – spiega la Presidente della Fondazione TAB, Sonia Nebbiai -. La Fondazione TAB è nata con lo scopo di diffondere la cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro, formando figure di alta specializzazione da inserire nelle aziende che operano nell’ambito del turismo e dei beni culturali nel territorio regionale toscano.

La Fondazione forma lavoratori tecnici superiori altamente specializzati immediatamente inseriti nel mondo del lavoro che rispondono alla domanda del mercato, inoltre promuove l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche, sostiene l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese”.

I corsi di 2000 ore ciascuno prevedono una parte di lezione in classe e una parte in stage in azienda, e hanno una durata di circa due anni. Al termine del corso si consegue il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework.

Le iscrizioni ai corsi apriranno il 21 giugno e le candidature potranno essere inviate fino al 15 ottobre. Una volta iscritti i candidati verranno contattati per i colloqui attitudinali. Il percorso prenderà avvio entro il 30 ottobre 2021 e avrà una durata complessiva di 4 semestri per un totale di 2000 ore.

Corsi I.T.S.

Gli Istituti Tecnici Superiori sono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione e sono il frutto di una progettazione condivisa e partecipata da parte di tutti i soggetti interessati (mondo della scuola e mondo del lavoro).

La Formazione Terziaria Professionalizzante rappresentata dagli I.T.S. è un segmento formativo recente con un innovativo modello didattico in grado di far ottenere un alto livello occupazionale.

I corsi - il cui corpo docente proviene per almeno il 50%dal mondo del lavoro - si concludono con verifiche finali, condotte da commissioni d'esame costituite da rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

Fondazione TAB

La Fondazione Fondazione Istituto Tecnico Superiore per tecnologie innovative per i beni e attività culturali, Turismo, Arte e Beni culturali – con sede a Firenze, è nata nel 2015 e è stata costituita per iniziativa di quattro aree territoriali fra le più significative in termini di risorse turistiche e storico artistiche oltre che di apporto al PIL regionale: Firenze, Lucca, Siena ed Arezzo. Attualmente è formata da settantuno soci, di cui cinque fondatori promotori: il Comune di Firenze, l’Università di Firenze, l’Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo, UNA SpA e il Centro Studi Turistici di Firenze.

Punto di riferimento regionale per l’alta formazione post diploma, fanno parte della Fondazione TAB imprese, enti pubblici, istituti tecnici e superiori, le tre università toscane, associazioni di categoria e agenzie formative. Questi organismi sono in grado di garantire, in termini di forza lavoro, risposte ai fabbisogni del mercato e alle loro specificità, nei settori dello sviluppo territoriale, culturale e turistico, nell’accoglienza e marketing turistico e nell’artigianato artistico.