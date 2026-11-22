L’Assemblea dei soci di Fondazione CR Firenze, riunita questa mattina, ha deliberato l’ingresso di dodici nuovi soci. Entrano a far parte dell’organo elettivo dell’ente: Francesco Annunziato, Fabrizio Bernini, Bruno Botticelli, Niccolò Branca, Margherita Cassano (nella foto), Luigi De Siervo, Mario Dorin, Giovanni Folonari, Bernardo Gondi, Nicola Lucifero, Tommaso Marzotto Caotorta e Massimo Vincenzini. Il numero dei membri dell’Assemblea sale così a 125 soci.
Sono stati altresì confermati quattro soci in scadenza: Raffaello Napoleone, Ludovica Sebregondi, Umberto Tombari e Sandro Rogari.