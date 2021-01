Fondazione Bruschi, evento per bambini il 16 gennaio

Percorso e laboratorio Marco Polo e le monete del Gran Khan, curato da Franca Maria Vanni

Arezzo,14 gennaio 2021–Riprendono nel nuovo anno gli appuntamenti per bambini e ragazzi che la Fondazione Bruschi, amministrata da UBI Banca, offre gratuitamente sui propri canali social per far scoprire al pubblico più giovane l’arte e la storia in modo divertente e creativo pur restando in casa.

Sabato 16 gennaio alle ore 17,00 la dott.ssa Franca Maria Vanni, curatrice del percorso espositivo della sezione numismatica della Fondazione Bruschi, con il suo video didattico condurrà tutti i bambini tra 6 e 11 anni nell’affascinate viaggio “Marco Polo e le monete del Gran Khan”. La narrazione si concluderà con un originale laboratorio in cui ogni partecipante potrà creare da casa la sua personale “filza di monete”, nello stile dell’antica Cina: basterà tenere a portata di mano forbici, carta, uno spago, matite colorate e tanta fantasia.

A seguito di questo evento speciale, proseguiranno ogni quarto sabato del mese le proposte online della Fondazione Bruschi dedicate ai più piccoli, con varie tematiche che spaziano dall’arte alla musica, con il comune obiettivo di conoscere il mondo del collezionismo e dell’antichità con nuove prospettive. L’appuntamento è quindi sul sito internet www.fondazioneivanbruschi.it e sui canali social della Fondazione per i prossimi sabati 23 gennaio, 27 febbraio e 27 marzo.