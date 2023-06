Fondazione Ant: i 45 anni di attività

Il 2023 è un anno speciale per Fondazione ANT perché si festeggiano i suoi 45 anni di attività, dei quali ben 28 a Firenze, dove la delegazione locale è nata nel 1995.

In tutta Italia sono già molte le iniziative organizzate dai volontari delle sedi di zona per celebrare questo anniversario. A Firenze, fra i tanti eventi previsti, anche il mondo dello sport cittadino e regionale ha deciso di sostenere l’assistenza domiciliare gratuita e specializzata ai malati di tumore che ANT offre ai fiorentini e, le campagne di prevenzione oncologica gratuita organizzate in Toscana.

Dal 16 al 18 giugno si terrà 'Sport Insieme', una manifestazione che vedrà uniti basket, pallavolo e tennis in una grande catena di solidarietà, nell’Impianto sportivo Betti in via del Filarete a Firenze.Per il basket e la pallavolo si giocheranno le finali regionali junior (maschili per il basket e femminili per la pallavolo), all’interno del Palafilarete, per il tennis invece è stato organizzato un torneo aperto a tutti, uomini e donne, che si giocherà sui campi del Cral del Comune di Firenze.Le partite di basket si giocheranno nei pomeriggi di 16,17 e 18 giugno fra le 16,30 e le 20,30, quelle di pallavolo la mattina di 17 e 18 dalle 9 alle 13. Il torneo dii tennis si giocherà il sabato 17 a partire dalle ore 15,00 e le offerte d’iscrizione dei tennisti saranno interamente devolute ad ANT.

L’ingresso al Palafilarete per vedere le partite di basket e pallavolo è aperto a tutti e sarà possibile dare un libero contributo per sostenere ANT sia alla postazione situata nel palazzetto che a quella in prossimità dei campi da tennis, dove saranno presenti i volontari della Fondazione, con magliette ricordo della manifestazione e gadget ANT.Chi volesse già contribuire con una donazione può farlo su: https://www.gofundme.com/manage/aiutiamo-ant. A questo link è stata lanciata infatti una campagna di crowfunding.

"Una bella manifestazione per festeggiare i 45 anni di attività della Fondazione Ant - ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - un modo per ricordare ancora una volta come lo sport possa essere strumento di solidarietà, sostegno e aiuto. Ringrazio le società che hanno aderito al progetto, la Federazione Pallavolo, la Federazione Pallacanestro, il Cral del Comune di Firenze, gli sponsor che hanno permesso di realizzare questo evento e ANT per avere scelto lo sport come mezzo per far conoscere la sua attività.

"Vorremmo ringraziare sentitamente tutti i partners dell’iniziativa – ha detto Simone Martini, delegato ANT Firenze – il Comune di Firenze che ci ha concesso l’uso del palazzetto, Fip Toscana e Fipav comitato di Firenze che hanno scelto di legare le finali regionali junior ad ANT, il Cral del Comune di Firenze che ci sostiene da tanti anni e ha organizzato il torneo di tennis, gli sponsor tecnici Promo & Mark, Prinz e Citti, i Volontari di Volponi Basket senza i quali questa manifestazione non sarebbe mai partita, i preziosi volontari di Humanitas Firenze NORD, Humanitas Firenze e Humanitas Scandicci che gestiranno la parte del pronto soccorso e naturalmente anche Olimpia Legnaia Basket Firenze che ci ha fornito tutto il supporto necessario.

La sana attività sportiva, unita ad una corretta alimentazione, è uno dei pilastri su cui si basa la prevenzione oncologica e quella di tante altre malattie. L’evento “Sport Insieme” si abbina nel modo giusto alla filosofia di ANT e l’accento va proprio sulla parola “insieme”, perché ANT non sarebbe quello che è oggi se tanti Volontari e sostenitori non si fossero impegnati insieme nell’arco di questi 45 anni".

"Io sono un comune cittadino come voi – ha sottolineato Luca Badii, rappresentante di Freccia Azzurra Firenze Basket – Ho deciso di impegnarmi per dare vita a questa manifestazione perché mi sono chiesto cosa avrei fatto io se un giorno mi fossi trovato a vivere la condizione di sofferenza della malattia. Io non posso curare a domicilio i malati, ma posso sostenere il lavoro degli operatori sanitari ANT, contribuendo così ad aiutare i pazienti. Sono uno sportivo da sempre e anche un allenatore ed ho nel cuore il basket e la pallavolo. Facciamo in modo che lo sport riesca ancora una volta a coinvolgere tanta gente, dando vita ad iniziative come questa, per reperire risorse importanti da destinare alla cura dei malati di tumore. Per fortuna non siamo soli in questo progetto, al nostro fianco ci sono tutti i partners già citati. Partecipate numerosi, mi raccomando".

"Abbiamo subito raccolto l’appello di ANT – ha ricordato Federico Ignesti, presidente del Cral del Comune di Firenze – e ci siamo messi a disposizione per organizzare un bel torneo di tennis. Sport, Salute e Cultura sono infatti i valori fondanti del nostro Cral".

Sport e solidarietà sono da sempre un connubio vincente – ha rilevato Massimo Faraoni, presidente del Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Pallacanestro – Siamo particolarmente felici di poter offrire il nostro contributo, a sostengo di ANT, in questa iniziativa che contribuirà a raccogliere fondi per supportare i progetti portati avanti dalla Fondazione ANT nell’assistenza ai malati di tumore.

Anche Fipav Firenze ha dato subito il suo appoggio alla manifestazione – ha aggiunto Debora Nannini Delegata del Comitato Territoriale Fipav Firenze – e porterà in campo 4 fra le migliori squadre femminili under 16 della Toscana per testimoniare la propria vicinanza ad ANT.

"Grazie al servizio quotidiano di trasporto pazienti che svolgiamo - ha concluso Livio Lenzi, vicepresidente Humanitas Firenze Nord - abbiamo avuto modo di apprezzare realmente il grande lavoro che ANT svolge per i malati oncologici e siamo davvero felici di aver unito insieme i 3 gruppi Humanitas dell’area fiorentina per svolgere il servizio di pronto soccorso durante la manifestazione".