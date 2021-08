Flussi intensi ma senza particolari criticità

Si avvia a conclusione il primo fine settimana di contro-esodo con traffico intenso ma senza particolari criticità sulle principali direttrici verso i centri urbani e in uscita dalle città. Bollino rosso dal pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di oggi con traffico intenso ma generalmente scorrevole in Toscana.

Tra ieri e oggi, inoltre, il traffico ha subito dei rallentamenti a causa di alcuni incidenti che si sono verificati sulla statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” e sul Raccordo di Pistoia. Oggi un incidente, si è verificato in corrispondenza del km 58,800, nella frazione di Scesta nel territorio comunale di Bagni di Lucca.

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione degli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio (km 256+700) e l'allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia, verso Bologna. Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l'area di servizio "Aglio est", situata nel suddetto tratto. La stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna e, all'altezza del km 256+700, il traffico verrà deviato dalla A1 Direttissima alla A1 Panoramica. In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica. A chi è diretto alla stazione di Firenzuola si consiglia di uscire a Barberino di Mugello mentre chi è diretto alla stazione di Badia potrà percorrere la A1 Panoramica e uscire a Pian del Voglio.