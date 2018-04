Florence Marketing Experience: la comunicazione del futuro

Una due giorni per parlare delle esperienze virtuose di marketing aziendale

Il tema saranno gli sviluppi dell'innovazione e della tecnologia che portano piccole realtà a diventare leader nel proprio settore e punto di riferimento per giovani, imprenditori e imprese.

Arriva a Firenze FMX - Florence Marketing Experience il primo evento rivolto ai professionisti e alle aziende che vogliono immaginare la comunicazione del futuro in settori strategici per le imprese italiane come ospitalità, real estate, food, fashion, cultura e marketing territoriale. Ad Impact Hub, lo spazio di co-working nato a Firenze (via Panciatichi 16), è in programma il 8 e 9 giugno un confronto tra imprese e realtà del territorio e professionisti della comunicazione per valutare, scegliere e combinare tra loro i diversi linguaggi e strumenti di marketing, integrandoli nei processi aziendali.

Perché nel terzo millennio alle imprese non basta produrre buoni prodotti, sempre più serve dare un’organizzazione “a prova di futuro”, imparare a mettersi in gioco, per leggere al meglio il contesto in cui ci troviamo, fatto di digitalizzazione e tecnologia in evoluzione, come spiega bene il libro “Trasformazione digitale” tra i cui autori c’è Giuseppe Mayer, Armando Testa Digital Hub che sarà tra i relatori del FMX.

Da non perdere nel corso della due giorni sarà anche l'intervento di Andrea Fontana, ricercatore, sociologo della comunicazione esperto di “narrazione d’impresa”, ovvero amministratore delegato Storyfactory a TEDx Speaker. E ancora nel programma ci sono interventi dello startup mentor Raffaele Gaito, specializzato nella crescita delle nuove imprese che ha di recente pubblicato un libro sul Growth Hacking (una rivoluzione nel mondo del marketing) e di Carlotta Ferrari, presidente del

Convention Bureau Italia che parlerà delle strategie di marketing per la promozione di una destinazione e il lancio del progetto Destination Florence.

La due giorni di FMX sarà l'occasione per discutere di casi concreti, e di successo, delle nuove vie del marketing, si parlerà della nuova organizzazione “agile” della squadra che si occupa della comunicazione dellaBarilla, dell’ottimizzazione dell’e-commerce di LuisaViaRoma come della scelta di realizzare una app mobile che ha generato più di 50 mila contatti in un anno da parte dell'Opera di Santa Maria del Fiore.

A parlare di Seo e campagne di branding sarà Francesco Margherita, esperto in motori di ricerca (suo il blog SEoGarden); Luca Toschi, professore del Center for Generative Communication dell’Università di Firenze spiegherà che cosa è la comunicazione generativa per le aziende che guardano al futuro. Ma ci sarà modo di parlare anche di Facebook Marketing con Veronica Gentili, fondatrice di Glisco Marketing, di Videocomunicazione con Niccolò Di Vito, video strategist di Riprese Firenze, ma anche di “Diritto di replica, reputazione e libertà” sui social con Roberto Cobianchi fondatore di Mimulus Agency.

La vendita dei biglietti promozionali termina il 25 aprile. La registrazione per i partecipanti inizia alle 9 di venerdì 8 giugno, gli interventi andranno avanti fino alle 18 sia venerdì che sabato. Per maggiori informazioni marketing.firenze.it