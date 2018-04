Florence Cocktail Week torna a Firenze

Fotogallery di Alessandro Rella - PhotoPress.it -

Presentata ieri, presso SAVINI TARTUFI TRUFFLE RESTAURANT FIRENZE in Via Porta Rossa 19, la terza edizione della Florence Cocktail Week che si terrà a Firenze da lunedì 30 aprile a domenica 6 Maggio 2018.

Sette giorni ideati e organizzati da Paola Mencarelli e Lorenzo Nigro per dar risalto alla qualità della miscelazione fiorentina, con incontri, appuntamenti, masterclass, night shift ed eventi rivolti ad un pubblico di professionisti ed appassionati, con il coinvolgimento di ospiti italiani ed internazionali.Sette giorni che da questa edizione si avvalgono di un importante riconoscimento della città: il Patrocinio del Comune di Firenze.

I 7 GIORNI DI FLORENCE COCKTAIL WEEK

Tra i dati significativi del 2018 il numero di cocktail bar selezionati, che da 16 arrivano a 21, tra caffè storici, bardi lussuosi alberghi e locali di tendenza, a sottolineare la crescita qualitativa della miscelazione fiorentina, che rende la città una delle più vive nel panorama del bartending italiano.L’itinerario, facilmente percorribile a piedi, può essere piacevolmente effettuato anche in bicicletta, con i due servizi di bike sharing del Comune di Firenze Mobike e Gobee, utilizzabili grazie alle relative App. Ogni Cocktail Bar presenterà 4 cocktail nella Cocktail List FCW2018, studiata ad hoc per l’intera settimana ad un prezzo speciale.

Nei 7 giorni della kermesse sarà possibile scegliere fra 1 Signature Cocktail - ovvero una creazione libera del Bartender prescelto dal Cocktail Bar che lo porterà a partecipare al Contest Finale – 1 Cocktail RiEsco a Bere Italiano - con prodotti esclusivamente made in Italy - 1 Twist sul Cocktail Negroni e 1 Cocktail “Abituati al Futuro”.

Alcune insegne avranno in carta anche il Cocktail Family Friendly, un drink analcolico pensato appositamente per le famiglie con bambini che non si vogliono perdere questo importante appuntamento. Grande novità di quest’anno “RiEsco a Bere Italiano”, il Salotto dei Liquori, Amari e Distillati Italiani organizzato in collaborazione con Shaker Club, che si terrà nella giornata di venerdì 4 maggio presso la prestigiosa Fondazione Franco Zeffirelli. In questa terza edizione FCW ha infatti scelto di valorizzare il made in Italy di qualità, coinvolgendo piccole realtà e grandi aziende in un una giornata di presentazione e degustazione dei prodotti.

Come da tradizione il Contest Finale si terrà nell’ultima giornata del festival, Domenica 6 Maggio - presso la Sala Vanni - di fronte a una giuria di professionisti ed esperti del settore. In giuria i bartender Lucia Montanelli e Daniele Gentili, l’ospite internazionale Philip Bischoff ed il giornalista Federico De Cesare Viola. Presenta il Contest Rachele Giglioni. Con la partecipazione di Blue Blazer.

A differenza degli altri anni però, arriveranno alla finale solo 6 bartender, pre selezionati da un panel di esperti nazionali e internazionali che effettuerà delle visite nei cocktail bar partecipanti nei giorni dell’evento, per valutare accoglienza, servizio e qualità della miscelazione. A selezionare I 6 nomi ci saranno i bartender Flavio Angiolillo e Diego Ferrari e la sommelier e beverage director statunitense Kristine Bocchino.

Florence Cocktail Week nasce per istruire e per far crescere la qualità del bere miscelato. Per questo motivo nella giornata di domenica verrà replicato il Contest Giovane Talento under 25, gara formativa indirizzata a ragazzi fra i 18 e i 25 anni provenienti dagli Istituti Alberghieri e dalle Scuole di Formazione Professionale o che che già esercitano la professione.

Evento speciale della terza edizione della kermesse il Convegno "Spirito and Spirits" di sabato 5 maggio presso l’Auditorium di Sant’Apollonia: un dibattito singolare sul tema Religioni e Lifestyle, a cura della Sociologa delle Religioni Dott.ssa Simona Scotti. Con l’intervento dell’editore di SapereBere.com Fulvio Piccinino ed il bartender Bledar Ndoci.

GUEST BARTENDER DI FLORENCE COCKTAL WEEK

Come nelle edizioni precedenti anche quest’anno è prevista la presenza di personaggi di spicco del mondo del bere miscelato italiano ed internazionale.

Il 2019 è l’anno del centenario della nascita del Negroni e Florence Cocktail Week ne anticiperà i festeggiamenti ospitando Mauro Mahjoub, “il Re del Negroni”, direttamente dal Boulevardier Bar di Monaco di Baviera – precisa Paola Mencarelli. Per questo motivo abbiamo chiesto ai bartender partecipanti di celebrare il famoso cocktail fiorentino con un drink della Cocktail List FCW.

Venerdì 4 maggio a “RiEsco a Bere Italiano” interverranno sul tema della territorialità e dell’importanza dell’utilizzo del prodotto locale il bartender italiano Samuele Ambrosi ed i bartender internazionali Sullivan Doh e Aris Makris da Le Syndicat (34’ World’s 50 Best Bars) e La Commune di Parigi.

Sabato 5 maggio infine all’Atrium Bar del Four Seasons Hotel sarà possibile conoscere l’ospite d’eccezione di quest’anno: Philip Bischoff, direttamente dal Manhattan Bar di Singapore (7’ World’s 50 Best Bars – 1’ Asia’s 50 Best Bars).

COCKTAIL BAR FCW18 - BARTENDER FCW18 - SIGNATURE COCKTAIL FCW18

Atrium Bar - Four Seasons Hotel Edoardo Sandri El Falso Nueve (4-2-3-1)

Bitter Bar Cristian Guitti Golden Ticket

Ditta Artigianale Oltrarno Kareem Bennett La Belle ÂmeEmpireo -

Plaza Hotel Lucchesi * Lorenzo Bianco Lady Chatterley's Lover

Gilli 1733 Luca Picchi Fu-Flux (aka Fluid Fux)

Gurdulù Cristina Bini Latte +

Harry's Bar Thomas Martini Silver Spring

Inferno * Gennaro Caso Fumo e Fiamme

La Ménagère Cosimo Tarducci La Belle Équipe

Le Pool Bar - Villa Cora Mirò Abdel Rahman Toscanillo

Locale Marco Filippeschi Desert Storm

MAD Souls & Spirits Neri Fantechi FAVoloso

Manifattura * Sarah Nardi Un Bacione a Firenze

Osteria del Pavone * Silvano Evangelista Florence's Red Carpet

Picteau Lounge Bar - Lungarno Hotel * Federico Pempori L'Albero dei Racconti

Pint of View * Giorgio Lupi Purple Sabbath

Rasputin Francesca Lorenzoni A Coffee with a Friend, a Whiskey with a Stranger

The Cloister - Belmond Villa San Michele * Lorenzo Aiosa Orient Express Punch

The Fusion Bar - Gallery Hotel Art Sacha Mecocci Nuestra Tradición

Viktoria Lounge Bar Paolo Marini Midnight Breakfast

Winter Garden Bar - The St. Regis Florence Christian Pampo Midnight Namas-tè

Nove da Firenze, grazie all'organizzazione della Florence Cocktail Week, seguirà l'evento per i propri lettori.

