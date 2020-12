Flash mob Fdi scuola contro i corsi gender finanziati dal Comune

Firenze: stamani in piazza Signoria Senesi, Veneri e Fantozzi

Firenze 14/12/2020 – Flash mob di Fdi scuola contro i corsi gender finanziati dal Comune di Firenze. Stamani in piazza Signoria a Firenze presenti, tra gli altri, Michela Senesi, Responsabile del Dipartimento regionale toscano Istruzione con delega alla Scuola, ed i Consiglieri regionali Fdi Gabriele Veneri e Vittorio Fantozzi.

“L’educazione all’affettività e ad una sessualità matura e responsabile è primariamente compito dei genitori. La Scuola deve affiancarli, ma non può e non deve sostituirli nel loro “dovere diritto a istruire ed educare i figli” come garantisce l’articolo 30 della Costituzione e come viene ricordato nella circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, n.1972 del 15.09.2015. Tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né “ideologie gender” né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo - spiegano Senesi, Veneri e Fantozzi - Per affrontare certe difficoltà, i genitori si possono rivolgere agli Psicologi. Ben vengano nella Scuola Progetti di Educazione Civica, di Rispetto di stessi, dell'altro, dell’ambiente, degli animali e di tutte le forme di vita. Chiediamo che venga rispettato il diritto dei genitori ad analizzare e valutare le attività didattiche, i progetti e le tematiche che i docenti affronteranno durante l'anno scolastico e che non vengano finanziate con soldi pubblici, quelle iniziative che fanno riferimento alle teorie di genere”.