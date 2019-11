Firenze: Uccio De Santis al Tuscany Hall con “Vi racconto il mio Mudù”

Il comico pugliese a Firenze con il suo spettacolo cult giovedì 21 novembre

Milioni di click in rete e un programma tv che ha fatto il pieno di ascolti.

Eletto dal pubblico tra i principi della risata, Uccio De Santis sbarca giovedì 21 novembre al TuscanyHall di Firenze (ore 21) con lo spettacolo cult “Vi racconto il mio Mudù”.



I biglietti (posti numerati da 20 a 30 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e online su www.ticketone.it.



“Vi racconto il mio Mudù” prende spunto dall'omonimo programma televisivo che ha reso celebre il comico pugliese e la sua comitiva oltre i confini regionali. Sul palco con Uccio De Santis ci sono anche Umberto Sardella e Antonella Genga, volti storici del programma.



Due ore di show segnate da monologhi, canzoni, gag, barzellette, racconti di vita vissuta e freddure in perfetto stile Uccio. In “Vi racconto il mio Mudù” De Santis racconta la vita di un comico “per vocazione”. Dagli esordi per vincere la timidezza alle feste in casa, dai primi amori al suo grande amore: il teatro. Gustosi quadretti familiari, storie in cui ognuno si può identificare e ridere di gusto, con tanta buona musica e gran coinvolgimento di pubblico.



Seguitissimo anche in rete, De Santis ha una pagina Facebook con oltre 900.000 follower, per non dire dei video su Youtube (https://www.youtube.com/user/desantisuccio), che contano altre centinaia di migliaia di click.



Uccio si è fatto le ossa nei villaggi vacanze, per poi sbarcare nel mondo dello spettacolo. Il premio “Gino Bramieri” segna la sua ascesa nelle tv nazionali (La sai l’ultima?) prima, e in ampi spazi delle tV regionali poi.





Info spettacolo

TuscanyHall (ex Obihall) – via Fabrizio De André / Lungarno Aldo Moro – Firenze

Info tel. 055.667566 – 055.6504112 – www.bitconcerti.it -



Biglietti (compreso diritto di prevendita)

Primo settore 30 euro

Secondo settore 26 euro

Terzo settore 20 euro



Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)

TicketOne www.ticketone.it (tel. 892.101)



Sconti e riduzioni

I bambini sotto i 5 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

Portatori di handicap

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore (a cui viene concesso un ingresso gratuito). I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o telefonicamente allo 055210804 (pagando con carta di credito). Per accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia l'acquisto di un biglietto generico.