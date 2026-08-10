Firenze tra Cubo nero e Montedomini

Firenze vive una scollatura tra la sua immagine patinata di Patrimonio Mondiale dell'Umanità e la gestione amministrativa del suo tessuto urbano. Mentre Palazzo Vecchio rivendica una linea dura contro l'overtourism, la realtà documentata dalle recenti indagini — dall'attivazione dell'UNESCO di Parigi allo scandalo degli affitti brevi negli immobili pubblici — racconta una storia diversa: quella di una città-vetrina dove la tutela interviene solo a "danno compiuto". Ci si deve chiedere: la gestione del bene pubblico risponde ancora a logiche di cittadinanza o è diventata un'appendice della speculazione immobiliare?

L'istruttoria avviata dal Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO sul cosiddetto "cubo nero" dell'ex Teatro Comunale è l'emblema di una tutela su fatto compiuto. L'organismo internazionale valuta oggi l'impatto irreversibile sulla Core Zone, ma il monitoraggio è rimasto al palo per quasi vent'anni.

Dall'accesso agli atti sui verbali del Comitato di Pilotaggio (il braccio operativo che dovrebbe vigilare sul sito UNESCO), emerge un vuoto pneumatico lungo 17 anni, dal 2008 al 2025. L'unica traccia documentale del progetto di Corso Italia risale alla Missione Consultiva ICOMOS-UNESCO del maggio 2017, che ne registrò la vendita; dopo di allora, il silenzio istituzionale più assoluto.

"I verbali del Comitato di Pilotaggio, che abbiamo acquisito via accesso agli atti, dicono una cosa sola: di quel progetto la tutela UNESCO non si è mai occupata. L'istruttoria è su fatto compiuto." spiega Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune.

Il paradosso è tecnico: si discute di "mitigazione" cromatica o di "manovre correttive" solo quando le volumetrie hanno già alterato lo skyline dell'Arno, rendendo ogni intervento puramente estetico e tardivo.

Il secondo paradosso riguarda l'ASP Montedomini, ente pubblico destinato per statuto ai bisognosi, le cui visure catastali — portate alla luce da Cecilia Del Re — rivelano un cortocircuito. Mentre il Comune invoca il blocco delle locazioni turistiche, un ente ad esso collegato ha sistematicamente alimentato il mercato dell'accoglienza extralberghiera. L'indagine evidenzia una strategia a doppio binario:

L'alienazione del fine sociale : Immobili storici derivanti da lasciti testamentari per i poveri sono stati venduti in aree a fortissima pressione turistica, come via San Niccolò , via del Porcellana e l' Ex Ospedale San Giovanni di Dio in Borgognissanti . Molti di questi appartamenti sono finiti immediatamente sui portali come Airbnb.

Immobili storici derivanti da lasciti testamentari per i poveri sono stati venduti in aree a fortissima pressione turistica, come , e l' . La gestione diretta del turismo: Risultano immobili ancora in mano pubblica, come quello in via Magenta 18, destinati esplicitamente alla locazione breve e inseriti nelle piattaforme di settore, persino sul portale ufficiale Feel Florence.

Questa distorsione trasforma il patrimonio assistenziale in un asset per la rendita immobiliare, sottraendo spazi vitali alla residenzialità stabile con l'assenso formale del Comune, necessario per ogni procedura di alienazione.

Le criticità del "Cubo Nero" non sono un incidente di percorso, ma il risultato di quello che l'opposizione definisce un "peccato originale": l'alienazione del patrimonio pubblico avviata massicciamente nel 2011. Non si tratta di una questione di "tinta della facciata", ma di un modello di sviluppo che privilegia il passaggio dalla "attività imprenditoriale" alla mera "rendita immobiliare" attraverso fondi di investimento. La lista dei complessi monumentali coinvolti delinea una geografia della dismissione:

Ex Teatro Comunale: Convertito in appartamenti di lusso per turisti.

Convertito in appartamenti di lusso per turisti. Ex Ospedale Militare San Gallo: Trasformato in resort e residenze di pregio.

Trasformato in resort e residenze di pregio. Ex Sant’Orsola: Destinato a medesime finalità ricettive.

Destinato a medesime finalità ricettive. Ex Officine Grandi Riparazioni: Cedute a un fondo lussemburghese, con la promessa di "mitigazioni" annunciate via radio ma prive di atti formali.

Al centro del fallimento amministrativo c'è l'assenza dell'Heritage Impact Assessment. Sebbene l'UNESCO lo consideri uno strumento indispensabile, il Comune di Firenze ha ammesso — in un dossier di 18 pagine inviato al Ministero nel marzo 2026 — che per il "Cubo Nero" non è stata effettuata alcuna valutazione preventiva.

Il vuoto normativo è quasi chirurgico: l'obbligatorietà dell'HIA è stata fissata solo a partire dal giugno 2025, permettendo a tutti i grandi interventi precedenti di scivolare attraverso le maglie della tutela preventiva. Questo conferma lo "scollamento" denunciato dalla Soprintendenza già nel 2021 tra l'ufficio UNESCO e le direzioni urbanistiche comunali. La governance della tutela si attiva regolarmente solo sotto pressione esterna — della Procura o di Parigi — riducendo il Comitato di Pilotaggio a un notaio di processi già conclusi.

Il caso Montedomini e l'istruttoria sul "Cubo Nero" impongono una riflessione che supera la cronaca giudiziaria o urbanistica. La richiesta di rendere l'HIA obbligatorio e preventivo non è un vezzo burocratico, ma l'ultima diga contro la completa "assetizzazione" della città.

Il futuro di Firenze si gioca sulla capacità di decidere se il patrimonio cittadino debba essere una risorsa per la comunità e il diritto all'abitare o una miniera per la rendita turistica. Quando una città vende i suoi teatri per farne suite di lusso e trasforma i lasciti per i poveri in Airbnb, il problema non è più il decoro urbano: è la giustizia sociale. Il patrimonio di Firenze appartiene ancora ai fiorentini o è diventato una proprietà privata gestita per interposta amministrazione?