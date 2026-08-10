​100 anni di passione in un francobollo

Come si può racchiudere la densità di cent’anni di gioie, sofferenze e orgoglio (1926-2026) in un oggetto così piccolo e sottile come un francobollo?

La risposta è arrivata oggi, nella cornice del Rocco B. Commisso Viola Park, dove la storia del club ha subito una vera e propria canonizzazione filatelica. Alla presenza della sottosegretaria del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, del Direttore Generale Alessandro Ferrari e dei vertici di Poste Italiane, il centenario viola è diventato ufficialmente un frammento della memoria storica nazionale.

L'emissione di questo francobollo non deve essere letta come un semplice omaggio a una società sportiva. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha operato una scelta significativa inserendo questa carta valore nella prestigiosa serie tematica "i Valori sociali". Si tratta di un passaggio fondamentale: la Fiorentina non viene celebrata solo per i suoi meriti atletici, ma come un pilastro della coesione e dell'identità culturale italiana.

Inserire il club in questa categoria significa riconoscere che una squadra di calcio può agire come un valore civile, un collante per una comunità che si riconosce in simboli condivisi. È la dimostrazione che il calcio, quando si fonde con la storia di una città come Firenze, smette di essere un gioco per trasformarsi in tessuto sociale, in grado di veicolare appartenenza e tradizione attraverso i decenni.

Dal punto di vista estetico, il francobollo è un esercizio visivo che mette in scena un dialogo tra le diverse epoche del club. L’illustrazione, curata da ACF Fiorentina e ottimizzata dal Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., è dominata da un’iconica maglia vintage. Il design richiama le divise eroiche del passato, caratterizzate dal colletto aperto e dai laccetti bianchi incrociati sul petto, con lo stemma del club orgogliosamente posizionato sul lato sinistro, proprio sopra il cuore.

La vera chicca per gli intenditori è il contrasto cromatico: la maglia è tinta nel "Viola istituzionale" che ha vestito i campioni della storia, mentre lo sfondo pulito risplende nel "Deep Violet", il colore ufficiale appositamente creato per le celebrazioni del centenario. Al centro, il numero "100" si impone con forza, impreziosito da due gigli incastonati all'interno degli zeri. Completano l'opera le legende "FIORENTINA" e "ITALIA", insieme all'indicazione della tariffa B, fondendo in un unico rettangolo l'autorità dello Stato e l'ardore della passione sportiva.

Il concetto di appartenenza è stato ribadito con forza durante la presentazione, sottolineando come il club sia parte integrante della struttura biologica di Firenze. Il giglio, che campeggia sul petto della maglia raffigurata, non è solo il logo della squadra, ma il simbolo stesso della città, creando una sovrapposizione perfetta tra identità civica e sportiva.

Questo legame è stato sintetizzato dal senatore Paolo Marcheschi: "Si tratta di riconoscimento dal grande valore simbolico per il nostro territorio e per la sua storia. Ringrazio il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il sottosegretario Fausta Bergamotto per l’attenzione alla Fiorentina, che fa parte da 100 anni del dna della nostra città e dei fiorentini tutti."

Il "DNA viola" descritto da Marcheschi non è una metafora, ma la realtà di un club che, da un secolo, respira all'unisono con la sua terra, influenzandone il costume e la narrazione collettiva.

Per chi mastica di filatela e collezionismo, l'emissione si presenta con caratteristiche tecniche di alto livello, stampata in rotocalcografia a tre colori su carta bianca patinata neutra. Ecco i dati essenziali per comprendere l'esclusività del pezzo:

Tiratura: 300.015 esemplari (un numero che garantisce rarità nel tempo).

300.015 esemplari (un numero che garantisce rarità nel tempo). Tariffa: B (destinata alla posta ordinaria all'interno del territorio nazionale).

B (destinata alla posta ordinaria all'interno del territorio nazionale). Composizione: Fogli da 45 esemplari.

Fogli da 45 esemplari. Prodotti correlati: È stata realizzata una cartella filatelica completa che include la quartina, la cartolina affrancata e annullata, la busta primo giorno (FDC), la tessera e il bollettino illustrativo.

Un dettaglio non trascurabile riguarda l'annullo primo giorno di emissione, reso disponibile presso l’ufficio postale di Bagno a Ripoli. Non è una scelta casuale: Bagno a Ripoli, in Via Pian di Ripoli 5, è la sede del Viola Park e la nuova casa legale del club, a dimostrazione di come ogni aspetto di questa emissione filatelica sia radicato nel territorio e nella visione futura della società.

Questo francobollo agisce come un sigillo definitivo sui primi cento anni di storia viola. È un tributo che guarda allo specchietto retrovisore per onorare il passato, ma che trova la sua collocazione ideale nel presente di un club che ha appena inaugurato una casa moderna e ambiziosa come il Viola Park.

Mentre la Fiorentina si appresta a varcare la soglia del suo secondo secolo di vita, questa piccola carta valore rimarrà a futura memoria di un traguardo leggendario, unendo per sempre il nome della squadra a quello dello Stato italiano.