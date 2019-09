Firenze Tennis Cup 2019: che colpo Kohlschreiber!

Il tedesco in carriera ha battuto Nadal e Djokovic. Il torneo sponsorizzato da Toscana Aeroporti torna alle Cascine dal 23 al 29 settembre con finale in diretta su Supertennis. Ingresso gratis fino a giovedì. 17 studenti del Liceo Sportivo "Dante Alighieri" faranno i raccattapalle. Arrivano le sessioni serali

Il grande tennis torna alle Cascine da lunedì 23 a domenica 29 settembre con il Torneo Challenger Firenze Tennis Cup - Toscana Aeroporti (montepremi 46.600€, terra). C'è una novità dell'ultim'ora: gli organizzatori hanno dato una wild card a Philipp Kohlschreiber, numero 79 Atp (in passato anche numero 16), che in carriera è stato capace di battere calibri come Nadal, Murray e Djokovic, sconfitto appena sei mesi fa al Masters 1000 di Indian Wells. Kohlschreiber si aggiunge ad altri nomi di prestigio come Klizan, Munar, Lorenzi, Haase, Berlocq, Garcia Lopez. Numerosi anche i giovani forti tra cui Musetti e Zeppieri.

L'anno scorso il torneo fiorentino fu vinto da Andujar e gli ha portato bene dato che quest'anno - tra l'altro - lo spagnolo è arrivato ai quarti degli Us Open!

La finale di domenica 29 settembre sarà trasmessa in diretta da Supertennis.

Tra le curiosità, la collaborazione con il Liceo Sportivo "Dante Alighieri" di Firenze del quale 17 alunni svolgeranno la funzione di raccattapalle, un modo per imparare qualcosa e per entrare in contatto con lo sport agonistico di alto livello.

A fare gli onori di casa il presidente del club Giorgio Giovannardi, particolarmente orgoglioso della spinta agonistica del suo club. “Pochissimi circoli possono vantare l'organizzazione di tre tornei internazionali – ha detto – da 44 anni c'è il torneo giovanile di Pasqua, da 9 un evento di wheelchair tennis a cui teniamo molto, e adesso si è aggiunto anche l'ATP Challenger. Speriamo e siamo convinti che la tradizione continui”.

Al tavolo dei relatori si sono alternati tutti i rappresentanti delle istituzioni vicine al torneo: tra loro, l'Assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione e il responsabile della comunicazione di Toscana Aeroporti, Federico Barraco, che ha ricordato il Flash Mob dello scorso anno presso l'aeroporto di Firenze Peretola (“Che portò bene, visto che entrambi i giocatori partecipanti arrivarono in fondo”).

È stato particolarmente apprezzato l'intervento di Vittorio Gasparrini, presidente di Unesco Firenze. Pochi sanno che Unesco ha un legame importante con lo sport sin dal 1978, quando realizzò la Carta Internazionale dell'Educazione Fisica, il cui obiettivo era far capire che il rispetto delle regole può superare qualsiasi differenza linguistica. Nel 2015, è poi stata integrata sottolineando come lo sport sia contrario alle differenze di genere e alla pratica del doping. In sintesi, lo sport può e deve essere un grande strumento di inclusione sociale. Un messaggio importante, totalmente recepito dalla Firenze Tennis Cup – Trofeo Toscana Aeroporti.

Sono poi intervenuti Guido Turi e Luigi Brunetti, rispettivamente Consigliere Nazionale FIT e Presidente delComitato Regionale Toscano, particolarmente lieti per la qualità tecnica e organizzativa dell'evento. In particolare, Brunetti ha sottolineato come la prima edizione abbia superato lo scetticismo iniziale, in particolare i paragoni con il vecchio torneo ATP che aveva chiuso i battenti nel 1994. “I fatti hanno dimostrato che questo torneo ha davvero un grandissimo valore”.

In chiusura, il direttore del torneo Carlo Alagna ha svelato i dettagli tecnici e organizzativi. Oltre ai nomi, da segnalare che il tabellone non sarà più a 32 giocatori ma a 48, e che alle qualificazioni parteciperanno solo quattro giocatori e non 32 come nel 2018.

ARRIVANO LE SESSIONI SERALI

L'organizzazione è curata da Makers e non mancheranno gli eventi collaterali. In particolare, sarà spesso utilizzata la piscina del CT Firenze per l'aperitivo di benvenuto ed eventi di vario genere, tra i quali (sabato 28 settembre) la presentazione del libro “Tennis. 100 anni di storie” di Luca Bottazzi. Da non dimenticare le clinic previste mercoledì 25 e giovedì 26, in cui i bambini delle scuole tennis di Firenze e province limitrofe parteciperanno a gare di vario genere,accompagnati dai loro maestri, con in palio tanti premi e l'accesso alle fasi finali del torneo. L'adesione è stata notevole, al punto che l'evento è stato spalmato su due giorni. Tra l'altro, grazie all'impegno del CT Firenze e la collaborazione di Pegaso Systems, è stato potenziato l'impianto d'illuminazione del campo centrale,rispettando i parametri richiesti dall'ATP: significa che sarà istituita la sessione serale, spalmando la giornata su più ore e fornendo al pubblico ancora più tennis, peraltro a orari più comodi.

BIGLIETTI

L'ingresso al CT Firenze sarà gratuito per i primi quattro giorni, poi sarà possibile acquistare il biglietto per il weekend. Le formule previste sono due: il biglietto quotidiano costerà 12 euro venerdì (17 per la tribuna numerata) e 17 per sabato e domenica (20 la tribuna numerata), mentre l'abbonamento per i tre giorni finali (da venerdì a domenica) sarà acquistabile al costo di 32 euro (39 per la tribuna numerata). I tagliandi sono già acquistabili tramite il circuito Ticketone.