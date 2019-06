Firenze, sequestrati 2240 articoli ai venditori abusivi

Il Reparto antidegrado della Polizia municipale la scorsa settimana ha effettuato 84 interventi. Quattro fermi e una denuncia per violazione delle norme sull'immigrazione

Sono stati 2.240 gli articoli sequestrati in 84 interventi, sono state elevate quattro multe da 5.000 euro ai venditori abusivi ed una persona è stata denunciata. E' questo il bilancio dell’attività del Reparto antidegrado della Polizia Municipale che la scorsa settimana ha effettuato servizi mirati in centro contro l’abusivismo commerciale, in particolare in piazza Stazione, via Alamanni e piazza San Giovanni.

Sono stati sequestrati 2.240 articoli tra poster, bigiotteria varia e ombrelli, di cui 1.574 nel solo fine settimana. Quattro venditori abusivi sono stati fermati dagli agenti: per tutti è scattata la maxi sanzione da 5.000 per violazione della legge regionale sul commercio. Inoltre uno dei quattro venditori, di cui uno straniero, è stato denunciato anche per violazione delle norme sull’immigrazione.