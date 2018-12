Firenze secondo me, una anteprima: Matteo Renzi su Nove

Oggi alle 16 la diretta Facebook della presentazione alla stampa

L'ex presidente della Provincia e sindaco di Firenze, ma anche ex Segretario del PD ed ex Presidente del Consiglio sarà in onda su Nove per raccontare Firenze.



Un viaggio alla scoperta della città dei Medici contro l'abitudine che spesso nasconde la bellezza anche agli occhi di chi la vive ogni giorno, questo il messaggio del promo che anticipa la serie di episodi. Firenze secondo me è il format che Renzi presenta sulla rete nazionale e del quale si è parlato molto sia in fase di lavorazione che durante l'assegnazione del prodotto ad una rete televisiva.



"Sabato va in onda la prima puntata di Firenze Secondo Me. Per me è un sogno che si realizza dopo settimane di scrittura e lavoro. Grazie a chi ha reso possibile questo progetto. Questi sono i primi due minuti, un semplice “assaggino”. Per vedere il resto vi do appuntamento a sabato sera alle 21.25 sul NOVE. Oggi alle 16 facciamo la diretta Facebook della presentazione alla stampa. Sarò contro corrente ma continuo a credere nella bellezza e nella cultura. Buona giornata" scrive Renzi sui Social raccogliendo in pochi minuti migliaia di visualizzazioni.