Firenze raccoglie il grido d’allarme dell’Amazzonia

A Palazzo Vecchio il capo tribù Huni Kuin. Sarà lunedì alle 16:00 in Consiglio comunale per affrontare questo grande tema ambientale. Oggi con il presidente Luca Milani e la consigliera Antonella Bundu

È a Firenze per testimoniare quello che sta accadendo alla foresta amazzonica e raccontare la sua battaglia in difesa di questo grande polmone verde. Si tratta di Sia Huni Kuin Kawinaka, leader della tribù Huni Kuin, una delle maggiori dell’Amazzonia. Il Consiglio comunale raccoglie il loro grido d’allarme: la seduta di lunedì alle 16 ospiterà un suo intervento che racconterà la situazione di queste terre. “Sono qui per farmi portavoce con voi di quanto sta accadendo e di quello che la nostra popolazione sta vivendo”, ha detto Sia Huni Kuin Kawinaka.

“Non posso che essere onorato che sia qui con noi il capo della tribù Huni Kuin che ci porterà la testimonianza diretta di quanto sta vivendo in prima persona. - ha spiegato Luca Milani, presidente del Consiglio comunale – La sua presenza inoltre è ancor più significativa adesso che papa Francesco sta compiendo il sinodo dell’Amazzonia. Il Consiglio comunale, luogo deputato al confronto politico per eccellenza, aprirà i suoi lavori con il suo intervento, a cui seguirà un dibattito che auspichiamo ricco di spunti. Il tema dello sfruttamento dell’Amazzonia è sempre più urgente, ha ripercussioni per tutti noi e ci ricorda quanto la difesa dell’ambiente rappresenti una priorità a ogni livello. Sono tante le azioni di Palazzo Vecchio già in atto su questo fronte e nelle prossime settimane dedicheremo un consiglio ad hoc a questo tipo di interventi”.



“È importante che il capo tribù Sia abbia accettato il nostro invito a Firenze e si faccia qui portavoce di un problema che tutti devono avere a cuore. - ha detto Antonella Bundu, consigliera comunale Sinistra Progetto Comune – Huni Kuin significa ‘popolo sincero’: una caratteristica evidente di questa popolazione, da sempre attenta nel suo quotidiano a rispettare l’ambiente che la circonda. Sia Huni Kuin è in prima linea da tempo infatti contro lo sfruttamento di queste terre e la deforestazione ma ora inevitabilmente il suo impegno si è fatto ancora più forte con il precipitare della situazione, come i roghi di quest’estate hanno reso evidente. È un tema che riguarda tutti noi perché la foresta amazzonica è il polmone verde del pianeta. Per questo anche a Firenze è utile e necessario affrontare questa questione e siamo davvero felici di poter ascoltare lunedì in consiglio comunale le ‘parole sincere’ del leader Sia”.