I fiorentini vogliono una città sempre più ‘policentrica’ e verde

Campagna di ascolto on line "Firenze prossima": pubblicata la seconda parte dei risultati. Promossa la tramvia: è considerata utile e importante da una quota tra il 70 e il 90% dei rispondenti di tutti i quartieri. L’assessore Del Re: “Saranno utili per arrivare ai nuovi strumenti urbanistici e alla città dei 15 minuti a piedi”. Q1 e Q5, percepito forte il problema sicurezza

Una Firenze policentrica e verde con servizi di vicinato efficienti, potenziamento del sistema tramviario, un grande parco fluviale da vivere e uno ‘scudo verde’ per migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’impatto del traffico.

Ma anche la richiesta di più piste ciclabili e le esigenze di maggiore sicurezza e minore inquinamento acustico legato a movida, turismo e aeroporto, in un quadro di alta soddisfazione per la qualità della vita, specie nei quartieri 2, 3 e 4.

È il quadro che emerge dalle valutazioni e dai desideri espressi dai cittadini attraverso la campagna di ascolto on line ‘Firenze prossima’ lanciata il 1 ottobre scorso e che ha visto circa 7500 risposte. I dati tematici sono contenuti nel secondo report redatto da Agenzia Lama, che riporta le risposte dei cittadini su temi da approfondire anche in vista dell’adozione del nuovo Piano operativo. Gli ultimi due report conterranno i focus su donne, giovani, city users e un approfondimento calato sulle risposte pervenute dai diversi rioni.

“Andiamo avanti nell’analisi delle esigenze dei cittadini emerse dall’indagine Firenze Prossima in vista dell’adozione del nuovo Piano operativo - ha detto l’assessore all’Urbanistica Cecilia Del Re -. Il quadro che deriva dal secondo report è di apprezzamento dei servizi, ma anche di esigenze di cui tener conto per costruire una città con servizi raggiungibili a piedi in 15 minuti dalle proprie abitazioni. Da nuovi luoghi di aggregazione e di incontro a maggiori servizi pubblici, parcheggi, piste ciclabili e nuovi spazi verdi: tutti elementi che saranno utili per l’impostazione dei nuovi strumenti urbanistici per una città a misura di tutti”.

Durante il periodo di lockdown totale, la città ha sperimentato l’importanza dei servizi di vicinato e della struttura a rioni proiettando la città policentrica come tema centrale del post-pandemia. Firenze prossima ha quindi sondato la soddisfazione dei cittadini sui servizi di prossimità: i Quartieri 2, 4 e 5 risultano essere i più soddisfatti della qualità dei servizi essenziali (sanitari, scolastici, commerciali), con il giudizio migliore sui servizi sanitari che arriva dal Quartiere 5 (77% di soddisfatti), dove si trova il distretto sanitario più grande della città. In tutti i quartieri si osserva un’ottima distribuzione di farmacie (oltre il 90%), fermate del bus (87-94%), negozi di generi alimentari ed edicole (79-84%).

Il Quartiere 2 risulta avere la maggiore disponibilità di impianti sportivi nel raggio di 10 minuti (61%); mentre sui servizi all’infanzia è il Quartiere 4 ad avere la maggiore presenza e la distribuzione più capillare (61%).

Tra i servizi meno disponibili sono segnalati: più impianti sportivi nel Q1, teatri nel Q2, più uffici comunali nel Q3, più teatri e cinema nel Q4 e più biblioteche nel Q5. In tutti i quartieri, ad eccezione del Q1, si segnala la necessità di locali notturni per i giovani.

Per quanto riguarda la mobilità, la tramvia è considerata utile e importante da una quota tra il 70 e il 90% dei rispondenti di tutti i quartieri. Le percentuali maggiori si registrano nei quartieri raggiunti dall’infrastruttura, in particolare l’1 (80%), il 4 (90%) e il 5 (86%), confermando che si tratta di un servizio nettamente apprezzato da chi può beneficiarne. L’apprezzamento arriva però anche dalle zone che in futuro saranno interessate dalla nuova Linea 4: nel Quartiere 5 oltre due terzi dei rispondenti reputa importante la costruzione di questa nuova tratta. In particolare, sono le aree direttamente interessate a gradire maggiormente l’intervento: Brozzi, Le Piagge, Peretola. Il motivo principale dell’apprezzamento riguarda la potenziale riduzione del traffico e dell’inquinamento.

La richiesta nel Q5 si concentra invece sulle piste ciclabili, dove la percentuale di soddisfazione si ferma al 33%. In relazione alla costruzione della nuova linea tramviaria che collegherà invece il centro con la zona di Firenze Sud e Bagno a Ripoli, i cittadini del Q3 chiedono migliorie viabilità (46%) e parcheggi scambiatori (34%). Sul tema della viabilità generale e della disponibilità di parcheggi emergono giudizi molto positivi dal Quartiere 4 (65-70%). La richiesta di parcheggi è invece diffusa nel Q1 e riguarda soprattutto la zona di Santo Spirito; nel Q2 per la zona intorno alla stazione di Campo di Marte; nel Q3 per la zona di Gavinana e nel Q5 per la zona di Statuto. Per quanto riguarda i servizi di connessione a internet, oltre il 70% dei rispondenti di tutti i quartieri si dice soddisfatto per la rete fissa e oltre l’80% per la rete mobile.

FIRENZE SOSTENIBILE E VERDE

La questione ambientale diventa ancora più strategica nel post pandemia. Firenze prossima ha sondato la soddisfazione dei cittadini rispetto a questo tema. Per quanto riguarda la qualità della vita in generale, oltre i due terzi dei rispondenti si dicono soddisfatti, con variazioni tra quartiere e quartiere: 90% nel Quartiere 2, 89% nel Quartiere 3, 87% nel Quartiere 4, 74% nel Quartiere 5 e 67% nel Quartiere 1. Centrale il tema dello ‘scudo verde’ annunciato dall’amministrazione per migliorare la qualità dell’aria, ridurre l’inquinamento e contenere l’impatto del traffico: il piano prevede l’installazione di 120 varchi con telecamere sul confine comunale in modo da filtrare i bus turistici, i veicoli ingombranti e bloccare i veicoli inquinanti. Sull’iniziativa si riscontra un giudizio positivo pressoché unanime in tutti i quartieri che supera il 90%.

Per quanto riguarda la presenza di aree verdi, nei Quartieri 2, 3 e 4 i soddisfatti raggiungono percentuali alte, rispettivamente del 78%, 86% e 89%. Le richieste di interventi per nuove aree verdi e forestazione urbana riguardano invece nel Quartiere 1 le zone di San Marco, San Lorenzo e Santa Maria Novella; e nel Quartiere 5 le aree di Novoli e Rifredi. Alla richiesta di indicare un luogo preciso dove intervenire per creare nuove aree verdi, i più citati sono nel Q1 piazza del Carmine, piazza Indipendenza e largo Annigoni; mentre nel Q5 riguardano in particolare piazza Leopoldo, piazza Dalmazia e via Baracca. L’idea progettuale del nuovo Parco Florentia con la realizzazione di un grande parco, a partire dall’area dell’ex-campo nomadi del Poderaccio ha ricevuto un giudizio positivo pressoché unanime: oltre il 95%: all’interno del nuovo parco i fiorentini vorrebbero spazi per i più piccoli e nuove piste ciclabili, il tutto in un contesto di sicurezza. Oltre il 90% di giudizi positivi anche per l’idea progettuale della riqualificazione delle sponde dell’Arno (ispirata al progetto Rogers-Cantella), con un sentiero-parco lungo il fiume ad altezza dell’acqua, che dalla pescaia di San Niccolò arriva all’Indiano.

In tema di sicurezza, i cittadini dei Quartieri 2 e 3 esprimono il maggior grado di soddisfazione (66%), seguiti dal Q4 (58%); mentre la soddisfazione cala al 46% nel Q1 e al 44% nel Quartiere 5. Tra le proposte per migliorare il livello di sicurezza percepito, i rispondenti chiedono principalmente maggiori controlli delle forze dell’ordine e delle polizia municipale (51%), miglioramento dell’illuminazione (13%) e più telecamere (11%). In tema di accessibilità e barriere architettoniche, la soddisfazione più alta si registra nel Q4 (65%), seguito da Q2 (61%), Q3 (60%), Q5 (55%) e Q1 (51%). Le richieste riguardano soprattutto la manutenzione dei marciapiedi per favorire il passaggio di carrozzine per disabili e passeggini per bambini. Le aree più segnalate per la manutenzione in generale (marciapiedi, strade, ciclabili) sono: la zona di Santa Croce per il Q1, Le Cure e Campo di Marte per il Q2, Gavinana e viale Europa per il Q3, Isolotto e Soffiano per il Q4 e l’area intorno alla stazione di Rifredi per il Q5. (sc)

Il link al secondo report

https://firenzeprossima.it/wp-content/uploads/2020...