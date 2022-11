Firenze, forti temporali probabili nelle prossime ore

Domani codice giallo per possibili temporali violenti e conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle).

Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta scatterà alla mezzanotte di venerdì 4 novembre e si concluderà alle 13 dello stesso giorno.

Previsione fino alle 24 di domani (fonte il Centro funzionale regionale):

la pressione sul Mediterraneo centrale è in diminuzione per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica che interesserà la Toscana tra la sera di oggi e la giornata di domani. Da sabato nuovo aumento della pressione con residue condizioni di instabilità.PIOGGIA: oggi, giovedì, parzialmente nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, più probabili sul nord ovest e sulle zone meridionali. Dalla sera peggioramento a partire dalle zone di nord ovest con precipitazioni in rapida estensione al resto della regione nel corso della notte.

Domani, venerdì, fino alle prime ore del mattino tempo perturbato con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Per oggi pomeriggio cumulati medi non significativi, massimi fino a 20-30 mm. Dalla sera di oggi e per la giornata di domani, cumulati medi intorno a 30-50 mm sulle zone di nord ovest, generalmente 20-30 mm sulle altre zone interne e 10-15 altrove. Cumulati massimi generalmente fino a 40-50 mm, fino a 60-70 mm sul nord ovest e a ridosso dei rilievi; intensità oraria fino a 30-50 mm/h.TEMPORALI: Oggi, giovedì, nel pomeriggio, possibili isolati temporali; dalla sera peggioramento a partire dalle zone di nord ovest con possibili temporali.

Domani, venerdì, fino al mattino possibili temporali su tutto il territorio regionale, localmente forti. Nel corso del pomeriggio i temporali tenderanno a divenire più isolati.VENTO: oggi, giovedì, venti di Scirocco in intensificazione su Arcipelago e litorale con raffiche fino a 50-60 km/h. Domani, venerdì, nel corso della notte rotazione dei venti a Libeccio con raffiche fino a 60-80 km/h sul litorale centro settentrionale, su Arcipelago a nord dell'Elba, in Appennino e sui versanti sottovento ad esso; altrove raffiche fino a 40-60 km/h.

Possibili forti raffiche di vento e grandinate nei temporali.