Firenze, partono nuovi interventi finanziati dal PNR

Dalla prossima settimana è in programma l’avvio di una serie di nuovi interventi finanziati dal PNRR effettuati da Publiacqua su lungarno Vespucci, via Masaccio-via degli Artisti, via Ser Ventura Monachi e dalla Regione Toscana in lungarno delle Grazie e via di Villamagna. A questi si aggiungeranno l’ultima tranche della riqualificazione di via Romana.

Lavori sostituzione rete idrica di Publiacqua

Lungarno Vespucci: nuova fase dei lavori di Publiacqua sui lungarni nell’ambito del rinnovo della rete idrica con fondi PNRR. Da lunedì 30 giugno prenderà il via la prima fase dell’intervento su lungarno Vespucci. In dettaglio sarà interessata l’area in corrispondenza dell’incrocio con piazza Goldoni e Ponte alla Carraia e sono previsti cantieri puntuali anche in piazza Ognissanti (all’incrocio con via Montebello e con lungarno Vespucci) e sul Ponte alla Carraia. Dal punto di vista della circolazione, la prima fase prevede il divieto di transito sul lungarno da piazza Ognissanti e piazza Goldoni; chiusa anche piazza Goldoni da Borgo Ognissanti e lungarno Vespucci mentre Ponte alla Carraia diventa a senso unico verso piazza Goldoni. In piazza Ognissanti sono previsti un divieto di transito tra Borgo Ognissanti e via Montebello e un restringimento di carreggiata all’incrocio con lungarno Vespucci. Questa fase andrà avanti fino al 20 luglio.

Via degli Artisti-via Masaccio: nuova fase dei lavori di sostituzione della rete idrica finanziati con fondi PNRR in via Masaccio effettuati da Publiacqua. Da lunedì 30 giugno il cantiere andrà a interessare l’incrocio con via degli Artisti: l’intervento è articolato in quattro fasi e prevede per l’intera durata la revoca della corsia preferenziale sull’asse piazza Conti-via Marsilio Ficino-via degli Artisti, il senso unico in via degli Artisti da piazza Conti a via Luca Giordano verso via Masaccio, la chiusura della corsia regolata da semaforo in piazza Conti (da via Marsilio Ficino a via degli Artisti). Il cantiere interesserà a scacchiera i quattro lati dell’incrocio con restringimenti su via Masaccio e via degli Artisti. Termine previsto 17 luglio.

Piazza Ferrucci-via Ser Ventura Monachi: ancora lavori di Publiacqua per la sostituzione della rete idrica con finanziamenti PNRR. Si tratta dell’intervento sul nodo idraulico in via Ser Ventura Monachi in prossimità della Rampa dei Bastioni propedeutico alle lavorazioni principali su via dei Bastioni. Da lunedì 30 giugno sono previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nella piazza Ferrucci sotto alla Rampa (anche senso unico verso Ponte di San Niccolò) e in via Ser Ventura Monachi. L’intervento si concluderà il 19 luglio.

Lavori mitigazione del rischio idraulico della Regione Toscana

Via di Villamagna: vanno avanti i lavori di mitigazione del rischio idraulico per l’abitato di Firenze a cura della Regione Toscana con fondi PNRR. Da lunedì 30 giugnoinizierà l’intervento su un tratto di argine in via di Villamagna con chiusura del tratto via dei Feroni-via delle Sentinelle fino al 31 luglio.

Lungarno delle Grazie: anche in questo caso si tratta di lavori di mitigazione del rischio idraulico per l’abitato di Firenze a cura della Regione Toscana in continuità con quelli di lungarno Diaz. L’intervento, articolato in 4 fasi, inizierà lunedì 30 giugno con la chiusura del tratto Ponte alle Grazie-piazza Cavalleggeri (anche marciapiede lato Arno nel tratto interessato dal cantiere). L’ultimo tratto di lungarno Serristori (da via Monicelli) e Ponte alle Grazie saranno accessibili solo ai veicoli autorizzati, ovvero frontisti di piazza Mentana, via Malenchini, lungarno Diaz e mezzi del trasporto pubblico.

I mezzi provenienti da lungarno Torrigiani dovranno proseguire a diritto su lungarno Serristori (eccetto autorizzati) e quelli in arrivo da piazza dei Mozzi dovranno svoltare a destra su lungarno Serristori (eccetto autorizzati). Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da lungarno Serristori e piazza Cavalleggeri/Corso Tintori: via Monicelli-via dei Renai-piazza dei Mozzi-lungarno Serristori-piazza Ferrucci-Ponte San Niccolò-viale Amendola-via Duca degli Abruzzi-viale Giovine Italia-piazza Piave-lungarno della Zecca Vecchia.

La prima fase si concluderà il 14 luglio.

Altri lavori

Via Romana: inizierà lunedì 30 giugno la riqualificazione dei marciapiedi (compreso abbattimento delle barriere architettoniche) e della carreggiata. Si tratta dell’ultima tranche dei lavori effettuati a step successivi che hanno già interessato altri tratti della strada. Fino al 13 luglio sarà interrotta la circolazione tra piazza della Calza e via del Ronco. Per consentire la viabilità alternativa (piazza Tasso-via del Campuccio-via dei Serragli) cambio di senso sulla direttrice via di Serumido-via da’ Mori verso via Romana.

Via D’Annunzio-via Ramazzini: ancora lavori per la sicurezza stradale in particolare dei pedoni. Si tratta con cinque interventi puntuali in corrispondenza di quattro attraversamenti pedonali (angolo con via Ramazzini, fronte cinema, incrocio con via Napoleone Bonaparte, di fronte al distributore di benzina tra via Andrea del Sarto e via dell’Arcolaio) con allargamenti di marciapiedi. Particolarmente importante l’intervento in corrispondenza dell’intersezione con via della Rondinella: qui le tre isole pedonali esistenti saranno sostituite da una grande centrale dove saranno presenti aree verdi dotate di alberature e siepi, e un percorso pedonale che consentirà l’accesso al presidio ASL e alla fermata del TPL.

Sarà inoltre realizzata una ulteriore area verde dotata di percorso pedonale in sostituzione dell’area zebrata attualmente presente all’incrocio tra via dell’Arcolaio e via Arrigo da Settimello. Nelle varie zone di intervento sarà riorganizzata la sosta con un incremento degli stalli di sosta per auto e motorini. Dal punto di vista dei provvedimenti di circolazione da lunedì 30 giugno sono previsti restringimenti di carreggiata a tratti su via D’Annunzio e la chiusura di via Ramazzini.

Via dei Panciatichi: inizieranno lunedì 30 giugno i lavori di manutenzione delle piste ciclabili e della sosta bici. Oltre alla chiusura della corsia ciclabile, saranno istituiti un restringimento di carreggiata dal numero civico 126 e via Fanfani e sarà chiusa la corsia di svolta su via Fanfani. Su quest’ultima strada previsto un senso unico da via Pescetti verso via dei Panciatichi. Percorso alternativo per ritornare in via Fanfani: via dei Panciatichi-via delle Tre Pietr-via Pescetti-via Fanfani.

Via Fortini-via Duca di Calabria: da lunedì 30 giugno è in programma un intervento per un nuovo allaccio alla rete fognaria. I lavori sono articolati in fasi: nelle prime due sono previsti restringimenti di carreggiata in via Duca di Calabria; nella terza fase si aggiungono alcuni provvedimenti su via Fortini, ovvero un restringimento altezza numeri civici 149, la chiusura della corsia di immissione da via Duca di Calabria (fronte numero civico 149) e il divieto di transito per i mezzi di altezza superiore ai 2,50 metri all’intersezione con la rotatoria di via Duca di Calabria nella prima corsia in direzione di via Fortini. Termine previsto 4 luglio.

Via San Biagio a Petriolo: per effettuare la manutenzione di un impianto idrico per conto di Publiacqua da lunedì 30 giugno sarà interrotta la circolazione tra via dei Vespucci e via Pistoiese. Percorso alternativo per ritornare a via di San Biagio a Petriolo: via Pistoiese-via della Stazione delle Cascine-via dei Vespucci. L’intervento si concluderà l’11 luglio.

Via Faentina: per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione dell’energia elettrica da lunedì 30 giugnosarà chiuso il tratto via dei Bruni-via Settembrini. Termine previsto 11 luglio.

Viale Valcareggi: inizieranno lunedì 30 giugno i lavori per un nuovo allaccio alla rete gas. Fino al 4 luglio sarà chiuso il controviale da viale Fanti alla viabilità principale di viale Valcareggi.

Via Curva: per lavori relativi all’impianto di illuminazione pubblica lunedì 30 giugno scatterà un divieto di transito tra via Senese e via del Portico. Percorso alternativo per raggiungere via Curva lato via del Portico: via Senese-via Mario Orsini-via del Podestà-via del Portico. L’intervento si concluderà il 4 luglio.

Via del Pian dei Giullari: ancora lavori per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica. L’intervento è articolato in fasi: si inizia lunedì 30 giugnocon divieto di transito da piazza Volsanminiato a via Viviani. Percorso alternativo per raggiungere via Pian dei Giullari lato piazza Volsanminiato: via Righini-largo Fermi-via di San Leonardo-viale Galileo-via Giramontino-piazza degli Unganelli-via Torre del Gallo. Percorso alternativo per raggiungere via Pian dei Giullari lato via Viviani: via della Torre del Gallo-piazza degli Unganelli-via Giramontino-viale Galileo-viale Torricelli-viale del Poggio Imperiale-piazzale del Poggio Imperiale-largo Fermi-via San Leonardo- via Viviani. A seguire sono previsti restringimenti di carreggiata dal numero civico 8 a via Righini con senso unico alternato (orario 9-19). Termine previsto 27 luglio.

Via di Boldrone: proseguono i lavori di posa di cavi in fibra ottica. Da lunedì 30 giugno circolazione interrotta tra via della Pietraia a via dell’Osservatorio mentre il tratto via della Quiete-via dell’Osservatorio diventerà a senso unico verso via dell’Osservatorio. In via della Pietraia previsti restringimenti a cavallo dell’incrocio con via di Boldrone, in via dell’Osservatorio scatterà un divieto di transito per i mezzi di larghezza superiore a 1,8 metri. Percorso alternativo da via della Petraia per via dell'Osservatorio: via della Petraia-via di Castello-via della Querciola- via Reginaldo Giuliani-via Crocetta-via Sestese-via Caldieri-via del Chiuso dei Pazzi-via della Quiete-via Boldrone-via dell'Osservatorio. I provvedimenti saranno in vigore fino al 5 luglio.

Via Petrolini: per un trasloco la strada sarà chiusa lunedì 30 giugno (orario 9-19) all’altezza del numero civico 8. Stesso provvedimento sarà istituito mercoledì 2 luglio.

Via dell’Anguillara-via dell’Acqua-via Filippina: per lo smontaggio del ponteggio relativo al restauro del complesso di San Firenze da lunedì 30 giugno sarà chiusa la direttrice via dell’Anguillara-via dell’Acqua-via Filippina. Percorso alternativo per raggiungere piazza San Firenze: via Verdi-via dei Lavatoi-via della Vigna Vecchia-piazza San Firenze. Per consentire questa viabilità alternativa previsto un cambio di senso in via della Vigna Vecchia (tra via delle Isole delle Stinche verso via del Proconsolo). I provvedimenti saranno in vigore fino al 18 luglio.

Via di San Giuseppe-via dei Macci: inizieranno martedì 1° luglio i lavori di realizzazione di una cameretta e di sostituzione della condotta da parte di Publiacqua con chiusura di via di San Giuseppe (da Borgo Allegri a via delle Conce) e di via dei Macci (da via di San Giuseppe a via dei Conciatori). Itinerario alternativo: via delle Pinzochere-largo Piero Bargellini-via di San Giuseppe. L’intervento si concluderà il 18 luglio.

Via La Marmora: giovedì 3 luglio in orario notturno (1-4) sarà chiuso il tratto tra via Micheli e via Venezia per un intervento con piattaforma aerea.