Firenze, parità uomo-donna nello sport: un passo avanti

Emendamento Pd alla legge di Bilancio: le atlete donne saranno considerate sportive professioniste anche sotto l’aspetto contrattuale e potranno godere delle stesse tutele dei colleghi uomini. "Da Firenze faremo il massimo per accompagnare e accelerare questa svolta nel mondo sportivo"

“Ora è ufficiale: le atlete donne saranno considerate sportive professioniste anche sotto l’aspetto contrattuale e potranno godere delle stesse tutele dei colleghi uomini". Così Nicola Armentano, capogruppo Pd a Palazzo Vecchio, e le vicecapogruppo Benedetta Albanese e Letizia Perini, commentando l’emendamento Pd alla legge di Bilancio. "Un emendamento alla legge di Bilancio a firma Pd - proseguono - ne ha consentito finalmente l’equiparazione, stabilendo un incentivo per le società che stipulano con loro contratti di lavoro sportivo. Era ora. Un altro colpo al tetto di cristallo, un segnale importante e un risultato atteso da tempo che colma un gap ormai diventato intollerabile. Lo dobbiamo all’impegno delle nostre grandi donne dello sport che ci hanno tanto emozionato e appassionato in questi anni nelle più svariate discipline, calcio, scherma, pallavolo, nuoto. Da Firenze faremo il massimo per accompagnare e accelerare questa svolta nel mondo sportivo. Come Pd in Palazzo Vecchio ci attiveremo presentando atti volti a potenziare questo obiettivo, per sollecitare federazioni e società a fare presto e a recepire prima possibile questa novità così importante perché le nostre sportive non possono più attendere”.