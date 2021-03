Firenze, oggi un presidio anti-sfratti di fronte alla Prefettura

Lanciato dal Movimento di Lotta per la Casa, ha ricevuto l'appoggio di SPC. Intervento sul caso Magherini: "Lo sfregio del tabernacolo rubato ad agosto non ha ancora visto una risposta delle istituzioni, che pure si erano impegnate a non lasciare sola la famiglia"

"L'emergenza abitativa non nasce con la pandemia ma è drammaticamente acuita da SARS-CoV-2. La proroga degli sfratti tampona la crisi ma non la risolve. La gestione di questi mesi ha allargato la disperazione di tanti nuclei familiari e ostacolato ogni pratica di solidarietà. Le persone hanno diritto di avere un tetto sopra la propria testa e non è vero che l'unica soluzione è sacrificare i piccoli proprietari immobiliari, per i quali i movimenti per il diritto all'abitare hanno sempre richiesto garanzie e tutele". Questo l'intervento di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune, che proseguono:

"Oggi il Movimento di Lotta per la Casa ha lanciato un presidio di fronte alla Prefettura di via Cavour, per bloccare la sua decisione di sgomberare due palazzi di via 1° Maggio a Sesto Fiorentino. Il rischio è di vedere 14 famiglie per strada, vulnerabili alla pandemia Covid-19.

Ci aggiungeremo alla richiesta di una risposta da parte delle istituzioni, superando ogni logica di inumanità e pretendendo il rispetto della dignità delle persone, specialmente di chi vive in una condizione di estremo bisogno".

IL CASO MAGHERINI. "Il padre di Riccardo Magherini - sottolineano ancora i consiglieri di SPC - ha lanciato un appello, riportato oggi dalla stampa, per una risposta del Comune di Firenze al tabernacolo dell'Oltrarno sparito nell'agosto del 2020. Leggiamo che il Sindaco sarebbe disponibile a trovare una soluzione. Siamo già in ritardo e non si sarebbe dovuti arrivare a un appello della famiglia per dare risposta a questo sfregio alla città, ancora segnata dalla vergognosa vicenda che ha colpito Riccardo e che ancora attende giustizia.

Ovviamente non vogliamo sostituirci alla Giunta e seguiremo con attenzione l'evolversi della situazione, garantendo che il nostro gruppo consiliare è pronto a chiedere puntualmente conto di come le cose andranno avanti, anche proponendo direttamente al Consiglio di impegnare il Sindaco in questo senso. Quante volte il Comune di Firenze si è dichiarato dalla parte della famiglia e degli amici di Riccardo Magherini? Si individui nel giro di poco il progetto e lo si realizzi".