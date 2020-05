Firenze, occhio alla macchina in sosta se c'è pulizia della strada

Da lunedì 1 giugno torna l’obbligo di spostare l’auto nelle ore del lavaggio. Riapre anche il front office della Polizia Municipale alle Cascine

Dalla mezzanotte di lunedì 1 giugno torna a Firenze l’obbligo di spostare l’auto in occasione della pulizia delle strade. Con il ripristino dell’obbligo torneranno anche i controlli della Polizia Municipale e dove previsto le rimozioni dei veicoli in sosta.

Altra notizia di servizio: sempre da lunedì 1 giugno riapre il front office del Reparto Verbali e Notifiche della Polizia Municipale in via delle Cascine 9. Gli sportelli saranno aperti lunedì e venerdì in orario 8.30-12.30, martedì e giovedì dalle 13 alle 17. Restano attivi e consigliati i canali telematici pm.info@comune.fi.it e telefonici 055/3282040 chiamando dal lunedì al venerdì in orario 8-13 mentre il martedì e giovedì si allunga fino alle 18. L'accesso dovrà avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria quindi una persona per volta con mascherina e distanziamento di un metro. All’ingresso sarà misurata la temperatura e sarà vietato se superiore a 37,5 e per gli utenti disponibile un dispenser per l'igienizzazione delle mani. Per quanto riguarda la restituzione veicoli provento furto e/o sequestrati ci si può rivolgere al Reparto Controllo Società Partecipate preso la Depositeria ( via Baldovinetti 3) il martedì e mercoledì dalle 8 alle 12 e il giovedì dalle 13 alle 18. Per concordare appuntamenti in orari diversi telefonare allo 055/3283951 oppure inviare una email a pm.depositeria@comune.fi.it).