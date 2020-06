Firenze: nuovo Conad City in via Zanella

Il negozio, che si sviluppa su 300 mq di superficie di vendita, è dotato di 3 casse e dà lavoro a 14 persone

Firenze, 16 giugno 2020 – Aprirà al pubblico giovedì 18 giugno alle ore 9.00 il nuovo Conad City in via Zanella a Firenze, nella zona di porta San Frediano.

Il negozio, che si sviluppa su 300 mq di superficie di vendita, è dotato di 3 casse e dà lavoro a 14 persone. È un punto vendita tutto nuovo, all’interno del quale sarà possibile fare una spesa completa e di qualità, grazie alla presenza di tutti i reparti, dall’ortofrutta, alla macelleria e pescheria, panetteria ed una fornita gastronomia calda con tanti piatti pronti.

Fra i servizi garantiti dal nuovissimo Conad City ci sarà anche Ordina e Ricevi, il servizio di spesa on line con consegna a domicilio, che verrà recapitata ai clienti fin nel centro storico e pedonale cittadino grazie ad una comodissima auto elettrica, oltre all’ormai più noto servizio Ordina e Ritira.

Il negozio è stato realizzato all’interno di un immobile completamente riqualificato e merita citare il particolare allestimento fotografico interno con foto storiche del quartiere, della Porta San Frediano, di Piazza del Cestello e del Torrino Santa Rosa sede storica della Rondinella Bianchi Calcio Storico Fiorentino, che, insieme a tanti prodotti locali accentuano e caratterizzano in modo efficace il valore e la passione per il territorio che il socio Antonio Mannina ha messo in questa nuova apertura. Sarà infatti forte la presenza di prodotti toscani in un punto vendita che si spera possa tornare ad essere fortemente votato al turismo.

Come al solito tutti i locali sono stati realizzati con una particolare attenzione all’impatto ambientale, aspetto ormai da tempo fondamentale per il mondo Conad. È stata privilegiata illuminazione a led ed attrezzature di ultima generazione che garantiscono il risparmio energetico.

“Un nuovo negozio dove accoglieremo i nostri clienti con la passione, l’efficienza e la qualità che ci contraddistinguono. Mettiamo come sempre il cliente al centro della nostra, con l’obiettivo di confermarci punto di riferimento per l’intero quartiere. La comunità in cui ci inseriamo ci sta a cuore da sempre, come anche tutti i nostri produttori.” – afferma entusiasta del progetto intrapreso il Socio Mannina: “Speriamo che l’impegno ed il lavoro fatto verrà apprezzato dai nostri clienti e dunque vi aspettiamo giovedì per l’apertura.”

Il supermercato Conad City è aperto dal lunedì alla domenica con orario continuato, dalle ore 8.00 alle 20.30.

In questo periodo di emergenza Covid-19 sono state attivate tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge e verranno contingentati gli ingressi