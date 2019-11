Firenze: "No woman, no cry" contro la violenza sulle donne

Spettacolo domenica 10 novembre al teatro Affratellamento in via Orsini (ore 17, ingresso libero)

Domenica 10 novembre, al teatro Affratellamento in via Giampaolo Orsini, 73 alle 17 ad ingresso libero, si terrà lo spettacolo “No woman, no cry” per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne. Una serata dove, attraverso la danza e la musica verranno rappresentate le problematiche che interessano, purtroppo, molte donne.

Dopo i saluti della presidente del Quartiere 3 Serena Perini e del presidente della Commissione politiche culturali Francesco Degl'Innocenti si svolgerà lo spettacolo a cura di Kinesis CDC per la regia di Angelo Egarese.

A seguire un dibattito, coordinato dalla referente per le attività culturali del quartiere 3 Liliana Fusi, con Fabio Bonciani dell'associazione Difesa Donna Firenze, Elena De Rose, avvocato e giudice onorario presso il Tribunale di Bologna, Laura giannini, dirigente scolastico dell'IISS Elsa Morante – Ginori Conti, Lorella Giglioli del Centro Lilith – centro aiuto donna, Antonella Lombardo del Festival Armonia fra i popoli.