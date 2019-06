Programmati lavori di pavimentazione mercoledì 12 e giovedì 13 giugno. Orario 22-6

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, per le due notti consecutive di mercoledì 12 e di giovedì 13 giugno, sarà chiusa l'entrata della stazione di Prato ovest, verso Firenze e in direzione di Pisa, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Prato est.