Nuova Coop a Strada in Chianti?

A seguito degli incontri pubblici che hanno aperto riflessioni e discussioni nel Comune di Greve in Chianti in merito alla realizzazione di un nuovo supermercato Coop nella frazione di Strada in Chianti, il sindaco Paolo Sottani ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in risposta alle numerose richieste di chiarimento, pervenute al primo cittadino e ai membri della Giunta e del Consiglio comunale.

“Abbiamo appreso – dichiara il sindaco Paolo Sottani - dagli organi di stampa, dagli strumenti social e dai manifesti affissi, nel capoluogo e nelle frazioni, della convocazione, per il prossimo 23 luglio, di una riunione pubblica dedicata alla presentazione del progetto per la realizzazione della nuova Coop di Strada in Chianti”.

“Ritengo doveroso precisare che, ad oggi, nessun progetto è stato formalmente presentato all’amministrazione comunale né agli uffici tecnici del Comune. Sono stati illustrati dal presidente alcuni rendering e alcune planimetrie dei locali, i quali dimostrano al momento una semplice dichiarazione di intenti, ma non risultano depositati atti tecnici completi, relazioni, schede progettuali o documentazione urbanistica idonea a consentire una valutazione dell’intervento”.

Il sindaco sottolinea infatti che, allo stato attuale, non sono disponibili elementi tecnici dai quali poter verificare punti di coerenza con gli strumenti di pianificazione, fattibilità e compatibilità con i piani sovraordinati, tra cui quelli dell’Autorità di Bacino, della Città Metropolitana e degli altri enti competenti.

“Per questo motivo - prosegue il sindaco - l’amministrazione comunale non è oggi nelle condizioni di valutare l’impatto dell’eventuale intervento sotto il profilo paesaggistico, urbanistico, viabilistico o rispetto ad altri aspetti che molti cittadini ci chiedono frequentemente di chiarire. Possiamo quindi affermare, con l’opportuna trasparenza che un intervento del genere richiede, che il Comune non ha, ad oggi, agli atti alcuna istanza finalizzata all’approvazione di un progetto da realizzare nella zona nord della frazione di Strada in Chianti”.

Il sindaco Sottani ribadisce, inoltre, quanto già espresso nelle precedenti occasioni pubbliche tenute nella frazione. “Come ho già avuto modo di dire più volte, - conclude - anche durante incontri pubblici a Strada in Chianti, nel momento in cui sarà eventualmente presentato al Comune un progetto formalmente completo e coerente con gli strumenti urbanistici vigenti, sarà mia cura convocare un’assemblea pubblica nella frazione. Considerato l’interesse della cittadinanza e le possibili ricadute sulla zona nord del nostro territorio comunale, riteniamo infatti fondamentale garantire la massima informazione e trasparenza”.

L’Amministrazione comunale conferma dunque la propria disponibilità al confronto con la cittadinanza, quando sarà presentato qualcosa di più concreto in previsione dei passaggi formali previsti dalla normativa.