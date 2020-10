Firenze: la Conad Green Half Marathon non si farà

Organizzata da Firenze Marathon, era in programma il 29 novembre 2020

Il Comitato organizzatore di Firenze Marathon comunica che l’evento che era stato allestito nella stessa data della maratona di Firenze, la Conad Green Half Marathon, in accordo con il Comune di Firenze, organizzata per rilanciare il movimento podistico nella città, non si farà. Doveva essere una mezza maratona, da svolgersi tutta all’interno del Parco delle Cascine garantendo tutti i canoni di distanziamento sociale e a numero chiuso per non più di 2000 partecipanti.

Di seguito il messaggio del presidente del Comitato organizzatore, Giancarlo Romiti.



Cari Amici,

insieme a tutto il Consiglio Direttivo della Firenze Marathon siamo preoccupati delle conseguenze molto gravi dell'attuale contagio, con le raccomandazioni delle Autorità a non spostarsi fuori comune e per questo ,probabilmente, l'impossibilità per molti di Voi di partecipare alla nostra Conad Green Half Marathon, annunciata nei giorni scorsi per fine novembre 2020.

Ci siamo adoperati per questa organizzazione, però adesso non possiamo continuare ad essere ottimisti, anche permanendo le attuali norme federali che permetterebbero l’effettuazione in sicurezza dell’evento. Tutti noi siamo allarmati, visti oltre 20.000 contagi al giorno, condividendo anche il sentire comune che vede ogni occasione di assembramento, per qualsiasi motivo, compreso quello con pochi amici muniti di mascherine, come una minaccia alla propria salute e più in generale agli interessi di ogni tipo delle nostre comunità sociali ed economiche !!!!

Per quanto sopra abbiamo deciso, senza ulteriori indugi, di CANCELLARE la Conad Green Half Marathon, gara nazionale della Firenze Marathon, nel parco della Cascine, del prossimo 29 novembre 2020.

Il lavoro preparativo fatto nelle scorse settimane, anche grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Firenze ed il supporto offertoci da alcuni nostri sponsor, che ringraziamo, in primis Conad, title della manifestazione, Enervit e San Benedetto, partner storici della nostra realtà che avrebbero rifornito i ristori, tornerà utile a riproporre questo nostro evento non appena le condizioni della pandemia risulteranno favorevoli e con adeguato anticipo, necessario a prepararVi ad una gara di mezza maratona.

Nel frattempo ci preme ringraziare gli atleti che già si erano iscritti e con i quali prenderemo contatti diretti, per definire l’annullamento della propria iscrizione.

Ringraziamo altresì tutti i numerosi volontari che avevano già dato la loro disponibilità a supportare l’organizzazione dell’evento.

A tutti gli amici podisti, confermiamo la volontà di perseverare con la migliore qualità all’organizzazione dei nostri eventi e per questo diamo appuntamento a tutti alle prossime occasioni.