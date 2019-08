Firenze: la Biennale Enogastronomica diventa annuale

La settima edizione di uno degli appuntamenti più importanti del panorama fiorentino di settore, si terrà dal 6 all'8 dicembre 2019 al padiglione centrale della Fortezza da Basso

La Biennale Enogastronomica “raddoppia”, e a partire da quest’anno diventa un appuntamento a cadenza annuale: la settima edizione della manifestazione organizzata da Confesercenti Firenze in collaborazione con Cia Toscana Centro, Legacoop Toscana, Consorzio Vino Chianti e Fisar Firenze, si terrà da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2019 alla Fortezza da Basso, al piano attico del padiglione Spadolini. Cambiano gli spazi e la location, quindi, ma non lo spirito e la formula di un evento che intende valorizzare le materie prime e i protagonisti del mondo enogastronomico toscano e italiano, mettendone in mostra le eccellenze produttive e raccontando la Toscana dal punto di vista della cultura e dei valori legati all’enogastronomia.

Rivolta non solo agli addetti ai lavori ma al grande pubblico di curiosi e appassionati, e con un occhio di riguardo a momenti interattivi come degustazioni guidate (curate da Leonardo Romanelli), masterlass e cooking show, l’edizione 2019 di Enogastronomica® – questo il nome preso dall’evento dopo la fine dell’esperienza biennale – darà ampio spazio al bello, al buono e al ben fatto sia della Toscana che di altri territori. In particolare, il doppio filo che lega la nostra regione alle iniziative alla Fortezza si tradurrà in una forte presenza di materie prime toscane nei cooking show, nei table chef e nelle degustazioni.

Nei tre giorni di Enogastronomica®, il piano attico del padiglione Spadolini ospiterà oltre 200 produttori, otto chef di fama e altrettanti pizzaioli, in sale di degustazione dove - con l’aiuto di Fisar - verranno raccontanti alcuni dei vini più interessanti del panorama enologico toscano. Analoga attenzione sarà posta all’olio, con tasting a tema, e agli spirits made in Tuscany. Sarà inoltre un importante momento di contatto diretto tra le aziende e il consumatore finale, che avrà la possibilità anche di acquistare in tempo reale i prodotti preferiti.