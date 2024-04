Firenze: il simbolo di Sinistra Progetto Comune per le amministrative

“Temiamo sia una notizia forte, ma fra meno di 50 giorni si vota per rinnovare il Consiglio comunale di Firenze. Da settembre 2023 abbiamo messo a disposizione della nostra Città un percorso. Oggi presentiamo il simbolo di Sinistra Progetto Comune”, dichiara Dmitrij Palagi, candidato sindaco. “Abbiamo scelto un'immagine che richiama il fiore e la stella: entrambi sono legati alle nostre storie, alle nostre comunità, e al concetto stesso di comunità. Il fiore non è solo quello del passato, quello del partigiano: è qualcosa di leggero, che racchiude però tutte le potenzialità della pianta che verrà”.

Sui colori e la scelta grafica, continua Palagi: “Abbiamo scelto colori e font che siano inclusivi, non respingenti, che facciano sentire a casa, che richiamino le nostre storie senza essere eccessivamente connotati. Abbiamo scelto delle proporzioni che permettano anche ad altre realtà di mettere il loro simbolo, se vorranno, e abbiamo scelto di non inserire il nome del candidato sindaco nel simbolo”.

“Si tratta- precisa Palagi- di una decisione che corrisponde a una scelta precisa, a cui si aggiunge una disponibilità di non considerare questa candidatura a sindaco una condizione per processi di convergenza, perché l’aspetto a cui più teniamo è la comunità e il progetto. Inoltre, sulla scheda elettorale questo simbolo vedrà al proprio interno i contrassegni dei tre partiti nazionali che hanno saputo coltivare unità in questi cinque anni, rimanendo alternativi al centrosinistra di Renzi/Nardella, Funaro/Saccardi”.

Continua Palagi: “Nei prossimi giorni raccoglieremo le disponibilità di candidature per il Comune e per i cinque quartieri, organizzando per domenica una giornata di raccolta firme per la presentazione, nella sede elettorale di via Toselli 13/rosso”.

E a proposito del possibile slogan, precisa Palagi: “Stiamo realizzando anche una declinazione sulla campagna "le scelte giuste e passa la paura". Fare le scelte giuste significa dire basta con questa novella dello stento dell’aeroporto: facciamoci un bel parco, e passa la paura. Fare le scelte giuste significa cominciare a costruire la pace da Firenze: altro che comando NATO nel pieno di guerre a pochi chilometri dal nostro Paese! Firenze sia in prima linea per la pace: chiediamo il cessate il fuoco e facciamoci promotori di una soluzione diplomatica, e passa la paura. Fare le scelte giuste significa contrastare l’overtourism e la logica della rendita: riportare le persone a vivere la città e dare una casa a chi ne ha bisogno, e passa la paura. Facciamo politica insieme, raccogliendo idee, costruendo risposte, facendo emergere i bisogni delle persone e del territorio, e passerà la paura del futuro”.