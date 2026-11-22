Quando le nebbie autunnali iniziano ad avvolgere i rilievi del Valdarno e le dolci colline del Chianti, la Toscana rinnova il suo rito più viscerale: la riapertura dei frantoi. Nell'aria si diffonde un profumo pungente ed erbaceo, anticipando l'uscita di quel filo verde smeraldo capace di incantare il palato con la sua spiccata nota piccante e fruttata.

L'olio extravergine d'oliva appena franto, l'amatissimo "olio novo", è molto più di un capolavoro della gastronomia tradizionale. È il distillato vitale di un ecosistema dove la biochimica dell'estrazione dialoga con l'agronomia di avanguardia, la tutela della biodiversità e un patrimonio di bellezza e salute unico al mondo.

Dalla precisione millimetrica delle moderne tecnologie estrattive alla riscoperta di olivi autoctoni rinascimentali, passando per le dimore storiche di Niccolò Machiavelli e le grandi rassegne dedicate alla salute, intraprendiamo un viaggio sensoriale e scientifico tra le meraviglie della nuova stagione olearia toscana.

Al di là della tecnologia di ultima generazione, l'elemento insostituibile resta la sensibilità artigianale del frantoiano. È la sua capacità di interpretare ogni singola partita di olive, tarando con maestria i parametri delle macchine, a trasformare un processo meccanico in un'opera d'arte sensoriale.

In occasione della 30ª Mostra mercato dell’olio extravergine di oliva di Calenzano — in programma dal 6 all’8 novembre 2026 presso lo spazio St.Art Eventi — il territorio celebra un traguardo scientifico e colturale di straordinaria rilevanza.

A marzo scorso, il paesaggio "Terre di Calenzano: ville fattoria, oliveti tradizionali e boschi" è stato iscritto nel Registro Nazionale del Paesaggio Rurale del MASAF. In questo contesto nasce l'olio "FenoTipico", un progetto sviluppato dal Distretto Biologico di Calenzano con l’Istituto per la Bioeconomia del CNR. La produzione deriva dalla raccolta di oltre 30 fenotipi locali di olivo, antiche piante autoctone distribuite sul territorio, frante secondo un disciplinare rigoroso.

Un olio definito "tipico" in quanto espressione autentica del patrimonio locale, e al contempo "atipico" per la sua unicità nel panorama olivicolo. La manifestazione sarà anticipata dalla cena inaugurale del 31 ottobre con l'Associazione Cuochi Fiorentini e farà da apripista alla 35ª sagra "Ce l’ho con l'olio" (14-22 novembre).

"La coltivazione delle nostre campagne, i tempi che si ripetono da generazioni nella cura e nelle potature delle piante, la frangitura, in frantoi che sono sempre più moderni ed efficienti. Gli agricoltori, oltre a portare avanti una storia che ci identifica, aiutano a preservare il nostro territorio e il nostro paesaggio." dichiara Giuseppe Carovani, Sindaco di Calenzano.

"Un olio 'tipico' quindi perché espressione concreta del valore di un territorio, 'atipico' perché crediamo sia un caso speciale nel panorama della produzione olivicola." afferma Alessio Biagioli, Presidente del Distretto Biologico di Calenzano.

Dal 30 ottobre al 1° novembre 2026, il Palazzetto dello Sport di Reggello ospita la 53ª Rassegna dell’Olio Extravergine d’Oliva, denominata "ReOlio 2026". L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 30 ottobre alle ore 11:00 con il taglio del nastro, il tradizionale brindisi dell'Olio e la fettunta calda offerta a tutti i visitatori.

Al centro dell'edizione 2026, realizzata in collaborazione con Vetrina Toscana, c'è il profondo legame tra olio EVO, prevenzione, ricerca scientifica e Dieta Mediterranea. Accanto ai 15 stand degli olivicoltori reggellesi, l'Area Show proporrà showcooking dal vivo con piatti autunnali irresistibili: dalla farinata toscana con sedano rapa e cavolo nero al baccalà d'autunno, fino alla classica schiacciata alla fiorentina.

Tra gli ospiti d'eccezione figurano Eleonora Riso (vincitrice di MasterChef Italia 13) e il celebre divulgatore fiorentino WikiPedro. Il programma offre anche una pedalata tra gli olivi con ASD Babbobike, il trekking de I Sentieri di Arianna, tour guidati storici (Fattoria di Viesca, Sant'Agata e I Bonsi, Pitiana, Castello di Acquabella) e il corso introduttivo all'analisi sensoriale curato da ANAPOO (domenica 2 novembre).

Unire la grande storia del Rinascimento toscano all'assaggio del primo olio di stagione è la magia proposta per sabato 31 ottobre 2026 (dalle 10:30 alle 13:00) a San Casciano in Val di Pesa, nell'ambito dell'evento "L'OLIO NOVO INCONTRA MACHIAVELLI", organizzato per la Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi.

Per questa giornata speciale, la dimora storica di Villa Mangiacane — imponente tenuta legata alla famiglia di Niccolò Machiavelli, normalmente non accessibile liberamente al pubblico — aprirà straordinariamente le sue porte con ingresso gratuito (accesso visitatori e parcheggio in Via Faltignano 4, con prenotazione consigliata al numero 334 243 5585).

L'esperienza regala un'immersione sensoriale completa: la visita guidata dell'architettura rinascimentale si sposa con la degustazione dell'olio novo servito sul pane toscano sciocco e dei vini della tenuta, con possibilità di acquisto diretto e consegna a domicilio.

Assaporare l'olio fresco nei medesimi luoghi che videro la vita e il pensiero di Machiavelli dimostra come il patrimonio monumentale e l'eccellenza agricola siano due volti della stessa identità culturale, capace di superare i secoli.

Ogni singola goccia di olio extravergine d'oliva toscano racchiude in sé un equilibrio perfetto tra reazioni chimiche di frantoio, tutela della biodiversità, cura del paesaggio e secoli di civiltà contadina. Sostenere i produttori locali e frequentare le rassegne del territorio è il modo più concreto per salvaguardare il futuro delle colline toscane.