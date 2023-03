Firenze: i principali lavori della prossima settimana

Nuovo asfalto in viale Etruria, manutenzione di pozzetti della rete elettrica in via Mariti, viale Redi e via delle Cascine. Ma anche i lavori per i nuovi marciapiedi in viale della Toscana e per la posa di un cavidotto dell’alta tensione nello Stradone dell’Ospedale. Solo sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i risanamenti stradali, proseguono i lavori in viale Etruria. Da lunedì 27 marzo l’asfaltatura interesserà le corsie di sorpasso in direzione uscita città con restringimenti di carreggiata. Termine previsto 5 aprile.

Ecco gli altri principali interventi.

Via Mariti-viale Redi-via delle Cascine-piazzale delle Cascine: da lunedì 27 marzo è in programma la manutenzione di alcuni pozzetti della rete elettrica. Fino al 7 aprile saranno in vigore restringimenti di carreggiata e divieti di sosta in via Mariti (carreggiata lato numeri civici pari), viale Redi (da via Maragliano a via Monteverdi), via delle Cascine (direttrice lato numeri civici pari con chiusura del varco tra le due semicarreggiata all’altezza di via Mercadante), piazzale delle Cascine (da via delle Cascine al numero civico 20).

Viale della Toscana: da lunedì 27 marzo prenderà il via la realizzazione di nuovi marciapiedi. Fino al 15 aprile nel tratto dalla rotatoria a via Virgilio sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico verso quest’ultima strada. Percorso alternativo: via Virgilio-via della Torre degli Agli-via di Novoli-viale della Toscana.

Stradone dell’Ospedale-via del Ronco Lungo: inizieranno lunedì 27 marzo i lavori di scavo per la posa di un cavidotto interrato dell’alta tensione elettrica. Saranno istituiti restringimenti di carreggiata sullo stradone in prossimità di piazza Don Carlo Gnocchi e nella stessa piazza. Prevista inoltre la chiusura di via del Ronco Lungo tra piazza Don Carlo Gnocchi e viuzzo del Roncolino nella sola corsia in direzione di viuzzo del Roncolino. Termine previsto 7 aprile.

Via di San Leonardo: per lavori di ricostruzione di un muro privato da lunedì 27 marzo sarà chiuso il tratto da via Schiapparelli a viale Galileo con inversione del senso di marcia di via Schiapparelli che diventerà da via di San Leonardo in direzione di viale Machiavelli. I provvedimenti resteranno in vigore fino al 25 maggio.

Via del Guarlone: inizieranno lunedì 27 marzo i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas con chiusura del tratto dallo Stradone di Rovezzano a via del Loretino. Termine previsto 31 marzo.

Lungarno Archibusieri-lungarno Anna Maria Luisa dei Medici-piazza del Pesce-via dei Georgofili: lunedì 27 marzo per interventi di restauro del Corridoio Vasariano la circolazione nella direttrice lungarno Archibusieri-lungarno Anna Maria Luisa dei Medici-piazza del Pesce-via dei Georgofili sarà istituito un divieto di transito. Itinerario alternativo per piazza dei Giudici: via Lambertesca-piazzale degli Uffizi-via della Ninna-piazza del Grano-via Castellani-piazza dei Giudici. Scatterà inoltre un senso unico in via Lambertesca da Por Santa Maria verso piazza degli Uffizi. I provvedimenti saranno in vigore fino al 31 marzo.

Vicolo dei Cerchi: per un intervento edile con ponteggio lunedì 27 marzo sarà istituito divieto di transito da via dei Cimatori a via della Condotta. Termine previsto 5 aprile.

Via dell’Oriuolo: nella notte di lunedì 27 marzo è previsto il sollevamento di materiali con autogru. Da mezzanotte alle 6 sarà interrotta la circolazione da via Portinari al numero civico 26R. Il tratto tra via Portinari e piazza Duomo diventerà a senso unico verso la piazza e in via Portinari scatterà un senso unico verso via dell’Oriuolo.

Via dell’Arte della Lana: per il sollevamento di materiali lunedì 27 marzo in orario 9-18 sarà in vigore un divieto di transito da via Orsanmichele a via dei Lamberti.

Via Salento: per effettuare il ripristino di un cornicione con piattaforma aerea lunedì 27 e martedì 28 marzo la strada sarà chiusa da via del Cavallaccio (interno civico 1) a via Carnia. Itinerario alternativo: via del Cavallaccio (int. 1-1/10)-via Cadore-via Carnia-via del Salento.

Viale Marconi: lunedì 27 marzo è in programma un trasloco all’altezza del numero civico 64. Dalle 9 alle 19.30 sarà chiusa la diramazione interna fino a fine strada.

Via delle Pandette-largo Frezza-piazza Ugo di Toscana: per lo smontaggio di un cantiere edile da lunedì 27 marzo nella direttrice via delle Pandette-largo Frezza-piazza Ugo di Toscana la circolazione sarà interrotta. Termine previsto 30 marzo.

Via della Pietra: per uno scavo in carreggiata per indagini sui sottoservizi mercoledì 29 marzo dalle 10 alle 16 la circolazione sarà interrotta da via Incontri a via di Santa Marta. Percorso alternativo: via Incontri-via Ernesto Rossi-via di Santa Marta-via della Pietra.

Via di Santo Spirito: mercoledì 29 marzo sarà effettuato un trasloco. Dalle 9 alle 17 il tratto via Geppi-via dei Coverelli sarà chiuso. Percorso alternativo: lungarno Guicciardini-via dei Coverelli-via di Santo Spirito.

Via Gaetano Pilati: giovedì 30 marzo inizieranno i lavori per un nuovo allaccio alla media tensione elettrica. Fino al 12 aprile sarà in vigore un divieto di transito da lungarno Cristoforo Colombo a via Quintino Sella

Via Faenza: ancora un trasloco in programma giovedì 30 marzo. Dalle 9 alle 15 prevista la chiusura del tratto fra via Cennini e via Nazionale.

Via Michele di Lando: venerdì 31 marzo per un intervento edile con piattaforma aerea sarà istituito un divieto di transito da viale Machiavelli a via Dante da Castiglione (orario 9-19). Itinerario alternativo per raggiungere via Michele di Lando lato via Dante da Castiglione: viale del Poggio Imperiale-via Dante da Castiglione direzione viale Machiavelli.

Via Francesco Corteccia: anche in questo caso si tratta di lavori con una piattaforma aerea. Sabato 1° aprile in orario 9-19 la strada sarà chiusa fra via della Villa Demidoff e via Tacchinardi. Viabilità alternativa: via di Novoli-via Alessandro Stradella-via Francesco Corteccia.