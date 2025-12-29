Firenze: i principali interventi nella settimana di Capodanno

Anche nella settimana di Capodanno sono in programma alcuni interventi con provvedimenti sulla viabilità. Ecco i principali.

Da lunedì 29 dicembre sono in programma i lavori di Publiacqua relativi a un nuovo allaccio alla fognatura in via delle Panche. Fino al 5 gennaio sarà chiuso il tratto tra via delle Santo Stefano in Pane e via dello Steccuto. Viabilità alternativa: via Santo Stefano in Pane-via Reginaldo Giuliani-via Ugo Corsi-via Aldo Zucchi-via Ragazzi del 99-via delle Panche.

Sempre il 29 dicembre inizieranno i lavori per un nuovo allaccio idrico in via del Parione. Nel tratto via della Volta Vecchia-via Tornabuoni sarà in vigore un divieto di transito fino al 16 gennaio.

Allaccio fognario invece in via Piana. Da lunedì 29 dicembre sarà interrotta la circolazione sulla direttrice via Piana (tra piazza di Bellosguardo e via di Santa Maria a Marignolle)-piazza di Bellosguardo (tra via dei Roti Michelozzi e via Piana). Percorso alternativo per il lato Bellosguardo: piazza di Bellosguardo-via di Bellosguardo-piazza di San Francesco di Paola-via dei Villani-viale Petrarca-piazzale di Porta Romana-via Senese-via Foscolo-via di Santa Maria a Marignolle. Percorso alternativo per il lato Marignolle: via di Santa Maria a Marignolle-via Foscolo-via Pindemonte-via Vincenzo Monti-viale Petrarca-piazzale di Porta Romana-viale Petrarca-piazza Tasso-via Villani-piazza di San Francesco di Paola-via di Bellosguardo-piazza di Bellosguardo-via Piana. Termine previsto 31 dicembre.

In via Folco Portinari sempre lunedì 29 dicembre sarà effettuato lo smontaggio di un castello di tiro e della passerella con l’istituzione, dalle 9 alle 17, di un divieto di transito. Previsto anche il senso unico in via dell’Oriuolo da via Portinari in direzione di piazza Duomo.

Chiusura notturna invece in via dell’Agnolo. Dalle 22.30 di lunedì 29 alle 5.30 di martedì 30 dicembre sarà in vigore tra Borgo Allegri e via dei Macci.

Lunedì 29 e martedì 30 dicembre sarà effettuata la sostituzione di un palo della illuminazione pubblica danneggiato in un incidente in via del Larione. Il tratto da via di Ripoli e via Fortini sarà chiuso. Percorso alternativo per raggiungere via del Larione lato via Fortini: via di Ripoli-piazza di Badia a Ripoli-via Chiantigiana-via Duca di Calabria-via Fortini-via delle Cinque Vie-via Bellisario Vinta-via Fortini.

In via delle Caldaie per lavori in un appartamento dal 29 dicembre per tutti i lunedì in orario 9.30-11.30 fino al 26 gennaio scatterà l’interruzione di circolazione tra via del Campuccio e via della Chiesa. Contestualmente sarà invertito il senso unico in Borgo Tegolaio tra via del Campuccio e via della Chiesa verso quest’ultima. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via dei Serragli: via del Campuccio-Borgo Tegolaio-via della Chiesa. itinerario alternativo per i veicoli provenienti da Borgo Tegolaio lato via Mazzetta: via della Chiesa-via dei Serragli-via del Campuccio.

Prosegue la riqualificazione della Biblioteca Nazionale. Da mercoledì 31 dicembre scatta la nuova configurazione del cantiere in piazza dei Cavalleggeri. Saranno garantite le percorrenze da via Tripoli verso Corso Tintori e il torna indietro su lungarno della Zecca Vecchia. Termine previsto 1° aprile.