Firenze, i primi 150 anni del Mercato Centrale

Firenze, 15 marzo 2024 - Lo Storico Mercato Centrale di San Lorenzo festeggia 150 anni con un calendario di iniziative che prenderanno piede nel quartiere dei Medici, o meglio San Lorenzo, cuore pulsante delle botteghe, dei bancarellai, del tessuto residenziale ancora vivo. Per celebrare le 150 candeline, da marzo a dicembre, l’ottocentesca struttura cuore del commercio fiorentino ospiterà una serie di iniziative che apriranno con una giornata alla quale parteciperanno 10 mercati da tutto il mondo e culmineranno con la presentazione di un docufilm e un libro con protagonisti le storie di chi tutti i giorni vive il Mercato Centrale.

La presentazione del programma è avvenuta alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della vicesindaca Alessia Bettini, dell'assessore Giovanni Bettarini, dei rappresentanti delle associazioni che non hanno fatto mancare il proprio apporto creativo al calendario (Insieme per San Lorenzo, I Sopravvissuti del San Lorenzo, il centro commerciale naturale San Lorenzo, Firenze Regna e il Viola Club 2005) e naturalmente del padrone di casa, il presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale Massimo Manetti."Ringraziamo tutte e istituzioni e le associazioni del quartiere per aver partecipato con affetto e passione alla realizzazione del calendario per i nostri 150 anni.

Una festa che non è solo nostra ma di tutta la città perché il nostro è uno spazio aperto e di relazione a disposizione della collettività – sottolinea Manetti – Ma soprattutto ringrazio tutti i commercianti dello Storico Mercato Centrale che da generazione in generazione si sono rimboccati le maniche per permettere a tutti i fiorentini di poter continuare a fare la spesa e portare sulle proprie tavole i prodotti migliori alle migliori condizioni possibili e, di conseguenza, essere un richiamo per il ripopolamento del centro".

Oltre cento le persone che hanno partecipato all'inaugurazione dei festeggiamenti tra il calore dei clienti e l'emozione di chi le 150 pagine di storia le ha scritte giorno dopo giorno con il proprio lavoro. La realizzazione del programma che si articola in 30 eventi lungo l'arco di 10 mesi, patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze, dalla Città metropolitana di Firenze e dalla Camera di commercio di Firenze, è stata resa possibile grazie al contributo di Banco Fiorentino Mugello-Impruneta-Signa.“Luogo di relazione e di forte identità della città di Firenze, è di certo riduttivo identificare lo Storico Mercato Centrale come un semplice spazio di vendita - dice il presidente Eugenio Giani – E infatti il progetto che l’architetto Mengoni inserì nel quartiere di San Lorenzo, allo stesso tempo dei Medici e dei ceti popolari, che realizzò ispirandosi alla costruzione delle Halles parigine, oggi è spazio della memoria e della genuinità, del saper fare rurale e dell’essenza metropolitana, di una Firenze antica e contemporanea, dove i sapori e gli odori si mischiano alle storie individuali.

La celebrazione dei suoi 150 anni è la celebrazione di un luogo di storia collettiva, che si rinnova ogni giorno rimanendo fedele alla tradizione”.“E’ con una grande festa e con tanti eventi aperti alla città che si celebra il 150esimo anniversario di questo bellissimo mercato, ancora oggi un luogo di incontro per la spesa quotidiana con prodotti di altissima qualità dentro una struttura bellissima che mantiene il fascino antico e che è cuore pulsante di Firenze” sottolineano la vicesindaca Alessia Bettini e l’assessore alle attività produttive Giovanni Bettarini.

“Come amministrazione - proseguono - abbiamo fatto e stiamo facendo grandi investimenti per migliorarlo e salvaguardarlo ma anche per renderlo più fruibile dai clienti. Questo anniversario è l’occasione per invitare tutti i fiorentini in questo luogo di tradizione e ricco di prodotti di qualità”.

"La Camera di commercio è vicina ai commercianti del mercato centrale e per questo abbiamo deciso di appoggiare le iniziative per la celebrazione dei 150 anni di storia che hanno una dimensione internazionale che va ben oltre i confini della città" le parole del segretario generale della Camera di commercio di Firenze Giuseppe Salvini.

Per l’occasione è stata realizzata una linea di souvenir in edizione limitata con il logo dedicato alla speciale ricorrenza che saranno in vendita presso lo shop del Consorzio. Ma entriamo nel vivo del programma. Dopo la cena di gala dedicata agli operatori del mercato, l'inizio ufficiale dei festeggiamenti avverrà il 4 aprile con una giornata che si terrà nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi alla presenza dei presidenti e direttori dei mercati di tutto il mondo, organizzata con la collaborazione del Convention Bureau.

Al momento hanno confermato la loro presenza Barcellona con La Boqueria, la Danimarca con TorvehallerneKBH di Copenaghen, Kyoto con Nishiki Market, la Norvegia con Oslo Mathallen, la Svezia con Malmø Saluhall, l'Irlanda con l'English Market di Cork, Berlino con Markthalle Neun, Gerusalemme con Mahane Yehuda Marke, Riga con Nami e Santander con il Mercado de la Esperanza. In video collegamento ci saranno Londra Borroughtmarket e Città del Messico con il Central de Alabasto. Nel corso della giornata, alla quale parteciperanno anche alcuni rappresentanti della comunità europea, si inizierà un percorso per la costituzione di un’associazione dei mercati storici con l’intento di arrivare al riconoscimento Unesco.

Nel calendario ci sarà spazio per alcune conferenze a tema, come quella dedicata all'architetto Mengoni o a personaggi illustri come Carlo Lorenzini meglio conosciuto come Collodi, Benvenuto Cellini o Vinicio Berti, per serate di degustazione con i prodotti dello Storico Mercato Centrale e per una Festa popolare che si terrà tra piazza del Mercato Centrale, piazza San Lorenzo e piazza Madonna con concerti diffusi, artisti emergenti e ospiti di primo piano che saranno delle vere e proprie sorprese.

Se il programma definitivo è in corso di definizione, la data dell'11 maggio può essere fissata in agenda: per una giornata Firenze tornerà indietro nel tempo con musici e tamburini in pieno stile ottocentesco, un corteo di figuranti in costume che rievocheranno le passeggiate che accompagnavano le famiglie al mercato e naturalmente l'immancabile Gonfalone. Saranno ufficializzate a breve la data di presentazione del libro sullo Storico Mercato Centrale a cura di Luciano e Ricciardo Artusi e quella del film che racconta i 150 anni dello Storico Mercato Centrale di San Lorenzo, un mercato nel cuore di Firenze e nel cuore del quartiere dei Medici, un inno al territorio e alla tradizione.