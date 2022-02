Firenze: i lavori stradali in programma

La prosecuzione delle potature in via Pistoiese e i lavori alla rete di distribuzione del gas in via dei Guicciardini. Ma anche interventi edili in via Santa Marta con la chiusura della strada e il rifacimento della segnaletica in via Bolognese. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Ecco i principali interventi.

Sdrucciolo dei Pitti: domani domenica 13 febbraio in orario 7-18 sarà effettuato un sollevamento di materiali. Il tratto da via Toscanella a via Maggio sarà chiuso mentre l’altro tratto sarà a senso unico verso piazza Pitti. Itinerario alternativo: piazza dei Frescobaldi-lungarno Guicciardini-via dei Coverelli-Presto di San Martino-Borgo Tegolaio-piazza San Felice-via Maggio.

Via di Santa Marta: da lunedì 14 febbraio inizieranno i lavori di restauro di una facciata e rifacimento del tetto di un immobile. La strada sarà chiusa da via Ernesto Rossi a via della Pietra. Di conseguenza in via Ernesto Rossi scatterà il senso unico da via Santa Marta in direzione di via Casamorata. Si invita quindi di evitare la viabilità collinare di Careggi per l’attraversamento della città (per esempio da Sesto Fiorentino a Campo di Marte) e di utilizzare la viabilità principale e i viali. Termine previsto 16 maggio.

Via dei Guicciardini: inizieranno lunedì 14 febbraio i lavori per la sostituzione della condotta della rete di distribuzione del gas. Prevista la chiusura tra via dello Sprone e piazza Pitti comprese le aree di intersezione. Itinerario alternativo per i veicoli autorizzati provenienti da via Romana in direzione di via dei Bardi da via Maggio-piazza dei Frescobaldi-lungarno Guicciardini-via dei Coverelli-via di Santo Spirito-via dello Sprone-via dei Ramaglianti-via dei Barbadori. Itinerario alternativo per i veicoli autorizzati provenienti da via dei Bardi e diretti lato via Toscanella da Borgo San Iacopo da piazza Frescobaldi-lungarno Guicciardini-via dei Coverelli-via di Santo Spirito-via dello Sprone.

Per il tpl viene riattivato il percorso in deviazione già utilizzato in occasione dei precedenti lavori su via dei Guicciardini, ovvero via dei Tornabuoni-piazza di Santa Trinita-via delle Terme-via Por Santa Maria-piazza del Pesce-lungarno Archibusieri-lungarno Anna Maria Luisa dei Medici. L’intervento si concluderà 18 marzo.

Via Gino Capponi: lunedì 14 febbraio prendono i lavori per la posa di un cavo aereo della fibra ottica. la strada sarà chiusa per fasi: si inizia con il divieto di transito nel tratto via Giusti-via Micheli e senso unico nel tratto via Giusti-piazza Santissima Annunziata verso quest’ultima. Previsti anche restringimenti in via Gino Capponi e via Micheli. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Giusti e diretti in via Gino Capponi/viale Matteotti: via Giusti-via Gino Capponi-piazza Santissima Annunziata-via Battisti-via La Pira-via Micheli-via Gino Capponi.

Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza San Marco e diretti verso via Gino Capponi/viale Matteotti: via La Pira-via Micheli-via Gino Capponi. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza San Marco e diretti verso via Gino Capponi lato piazza Santissima Annunziata: via Battisti-piazza Santissima Annunziata-via della Colonna-piazza D’Azeglio-via Giusti-via Gino Capponi. A seguire i lavori si sposteranno nel tratto da via Micheli al numero civico 28 (con divieti di sosta e divieto di transito ai pedoni fino al 18 febbraio); successivamente, dal 16 al 19 febbraio, nel tratto tra i numeri civici 40 e 46 (stessi provvedimenti).

Termine previsto

Via Bolognese: da lunedì 14 febbraio è in programma il rifacimento della segnaletica orizzontale a seguito di interventi sui sottoservizi. In orario 9-16 fino al 18 febbraio sarà in vigore un restringimento di carreggiata tra i numeri civici 263 e 269/A.

Via di Quarto: per uno scavo relativo a lavori alla rete di distribuzione dell’energia elettrica lunedì 14 febbraio scatterà un divieto di transito da via della Quiete a via Niccolò da Tolentino. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via della Quiete e diretti in via Niccoò da Tolentino: da via Serio-via Aselli-via Niccolò da Tolentino. L’intervento si concluderà il 23 febbraio.

Via dei Querci: inizieranno lunedì 14 febbraio i lavori per un rifacimento di un allaccio idrico. Fino al 18 febbraio chiuso il tratto compreso fra i numeri civici 5 e 47.

Via delle Lame: da lunedì 14 febbraio sono in programma lavori relativi all’illuminazione pubblica. Nella fascia oraria 9.30-16 sarà in vigore un divieto di transito da viuzzo del Pozzetto a via Maggiorelli. Nel tratto via delle Lame-via di San Piero in Palco scatterà un senso unico verso via di San Piero in Palco.

Via dei Cerchi: per lavori edili con piattaforma aerea da lunedì 14 febbraio sarà in vigore un divieto di transito nel tratto compreso fra Corso e piazza dei Cimatori. Termine previsto 18 febbraio.

Via dei Magazzini-via dei Gondi: per lavori con piattaforma aerea da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio in orario 20-6 sarà chiusa la direttrice via dei Magazzini-piazza della Signoria-via dei Gondi.

Via Benedetta: per effettuare lavori su una facciata lunedì 14 febbraio sarà istituito un divieto di transito tra via della Scala e via Palazzuolo. Termine previsto 18 febbraio.

Via dell’Ulivo-via Pietrapiana: per la manutenzione di un’antenna da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio (in orario 9-20) via dell’Ulivo sarà chiusa tra via dei Pepi e via Verdi. In via Pietrapiana sarà istituito un restringimento di carreggiata.

Borgo Tegolaio: per un trasloco lunedì 14 e martedì 15 febbraio (orario 9-19) la strada sarà chiusa tra via dei Michelozzi e via Mazzetta. In via Michelozzi sarà istituito un senso unico verso via Maggio. Itinerario alternativo per raggiungere Borgo Tegolaio da lato di via Mazzetta: via dei Michelozzi-via Maggio-piazza dei Frescobaldi-lungarno Guiccardini-piazza Nazario Sauro-via dei Serragli-via Sant’Agostino-piazza Santo Spirito-via Mazzetta.

Via dei Lamberti: per installare dissuasori per volatili lunedì 14 e martedì 15 febbraio la strada sarà interrotta tra via Arte della Lana e via dei Calzaiuoli.

Via San Giovanni: per lavori edili lunedì 14 febbraio (orario 9-18) la strada sarà chiusa fra Borgo San Frediano e via dell’Orto.

Via Pistoiese: proseguono le potature delle alberature sulla direttrice in ingresso città. Martedì 15 e mercoledì 16 febbraio in orario 9-18.30 sarà chiuso il tratto tra via Campania e via Umbria. Itinerario alternativo consigliato per i veicoli diretti verso il centro e obbligatorio per i mezzi superiori ai 35 quintali da via Curzio Malaparte-via Pratese. Per i residenti e frontisti anche via Campania-via di San Donnino-via Lazio-via della Sala-via Lombardia-via Pistoiese interna-via Umbria. Per i residenti e frontisti diretti verso il tratto chiuso ma non interessato dalla potatura-via della Sala (dove viene cambiato il senso di marcia)-via Lombardia-via Pistoiese interna-via Umbria.

Piazza di Badia di Ripoli: da martedì 15 a giovedì 17 febbraio saranno effettuati lavori edili. In orario 9-19.30 divieto di transito da via di Ripoli a via Chiantigiana nella corsia adiacente agli edifici.

Via Cavalcanti: per lavori di sollevamento con autogrù mercoledì 16 febbraio dalle 8 alle 19 il tratto tra via del Lasca e via Madonna della Querce sarà chiusa.