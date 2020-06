Firenze: i lavori stradali da lunedì 22 giugno

Spiccano la manutenzione del sottopasso ferroviario di via Mariti, lavori alla rete idrica in via dell’Erta Canina e viale delle Magnolie

La manutenzione del sottopasso ferroviario di via Mariti, ma anche i lavori alla rete idrica in via dell’Erta Canina e viale delle Magnolie. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Ecco l’elenco.

Via Mariti: proseguono i lavori di manutenzione del sottopasso ferroviario. Da domenica 21 giugno a martedì 30 giugno in orario 21-6 sarà chiusa la corsia riservata ai mezzi di soccorso. Le ambulanze utilizzeranno una delle corsie in direzione Careggi.

Via Antonio del Pollaiolo: domani domenica 21 giugno è in programma un sollevamento di materiale con autogrù. Dalle 6 alle 18 saranno in vigore divieti di transito e sosta nel tratto in corrispondenza di piazza Pier della Francesca. La circolazione sarà deviata sulla piazza con cambi di senso, restringimenti di carreggiata e divieti di sosta.

Via dell’Erta Canina: inizieranno lunedì 22 giugno i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 1° luglio in orario 9.30-17 il tratto da viale Galileo al numero civico 11 sarà chiuso (anche divieti di sosta).

Via di Ugnano: lunedì 22 e martedì 23 giugno è in programma un sondaggio geologico. In orario 9.30-12-30 il tratto da via di Sollicciano a via Baccio da Montelupo diventerà a senso unico verso via Baccio da Montelupo.

Via Mamiani: per un trasloco con scala aerea da lunedì 22 giugno in orario 7-19 sarà chiusa la pista ciclabile tra viale Fanti e via Arrivabene mentre nel tratto compreso fra i numeri civici 9 e 17 saranno in vigore un restringimento di carreggiata e divieti di sosta.

Via dei Della Robbia: per uno scavo in carreggiata da lunedì 22 giugno scatterà un restringimento di carreggiata con divieto nei sosta nel tratto tra via Nardi e il numero civico 38\A. Termine previsto 26 giugno.

Via dell’Arte della Lana: per effettuare il monitoraggio di una facciata lunedì 22 e martedì 23 giugno in orario 7-19 saranno in vigore divieti di transito e di sosta da via dei Lamberti a via Orsanmichele.

Via dei Corsi: per il trasferimento di materiali da lunedì 22 giugno la strada sarà chiusa tra via Tornabuoni e via dei Pescioni. Fino al 26 giugno previsti anche divieti di sosta.

Via del Giglio: per il posizionamento di una piattaforma aerea per l’esecuzione di lavori edili dalle 21 di lunedì 22 alle 6 di martedì 23 giugno la strada sarà chiusa tra via Panzani e via dell’Alloro mentre il tratto via del Melarancio-via dell’Alloro diventerà a senso unico verso quest’ultima (con divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali). Questi provvedimenti saranno replicati nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno (stesso orario).

Viale delle Magnolie: da martedì 23 giugno sono in programma i lavori per tre nuovi allacci alla rete idrica. Fino al 25 giugno nel tratto lungarno dei Pioppi-via dei Ligustri scatterà un senso unico verso piazza dell’Isolotto. Previsti divieti di sosta.

Via dei Gori-via Cavour: per interventi di manutenzione di Palazzo Medici Riccardi martedì 23 e mercoledì 24 giugno è previsto il montaggio di un ponteggio in via dei Gori con chiusura della strada dalle 9.30 del primo giorno alle 14 del secondo giorno. Previsti divieti di sosta e sensi unici in via Cavour (tra via dei Pucci e via Guelfa, verso via degli Alfani), via Ricasoli (tra via degli Alfani e via dei Pucci verso via dei Pucci), via dei Ginori (tra via Guelfa e piazza San Lorenzo verso via dei Gori). Questi provvedimenti saranno replicati in occasione dello smontaggio dei ponteggi, in programma dalle 9.30 del 21 luglio alle 14 del 22 luglio.

Via Mario Pratesi: per lavori edili con piattaforma aerea martedì 23 giugno in orario 7-19 nel tratto tra via della Rondinella e via Guido Biagi saranno in vigore divieti di sosta e transito. I provvedimenti saranno ripetuti anche dalle 7 di giovedì 25 alle 19 di venerdì 26 giugno.

Via Orsanmichele: da mercoledì 24 a venerdì 26 giugno orario 9-18 sarà effettuato il monitoraggio della facciata della chiesa. Nel tratto da via Calimala a via dei Calzaiuoli scatteranno divieti di sosta e transito.

Via del Canneto: mercoledì 24 giugno in orario 5-9 la strada sarà chiusa tra Costa dei Magnoli e Costa Scarpuccia (piazza dei Bonsi compressa) per consentire la vuotatura di fosse biologiche. Previsti anche divieti di sosta.

Via del Sole: per il montaggio di un castello di tiro per lavori edili dalle 9 di mercoledì 24 giugno alle 19 di venerdì 26 giugno la strada sarà chiusa tra via del Moro e via delle Belle Donne. Previsti anche divieti di sosta che rimarranno in vigore durante i lavori (fino al 23 agosto) nel tratto tra i numeri civici 11R e 13R. In occasione dello smontaggio del ponteggio (dal 21 al 23 agosto) scatterà nuovamente la chiusura della strada con le stesse modalità previste per il montaggio.

Via delle Caldaie: per un trasloco giovedì 25 giugno in orario 7-19 la strada sarà chiusa tra via Mazzetta e via delle Caldaie (anche divieti di sosta).

Viale Mazzini: per effettuare il sollevamento di materiali dalle 21 di giovedì 25 alle 6 di venerdì 26 giugno scatteranno divieti di sosta e transito nel tratto via Botta-via Nathan Cassuto.

Via De Sanctis: sarà effettuato di notte un trasloco con l’istituzione dalle 22 di giovedì 25 alle 5.30 di venerdì 27 giugno di un divieto di transito nella corsia preferenziale tra via Quintino Sella e lungarno Colombo.