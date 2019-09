Il culmine della manifestazione è la giornata-incontro del 25 ottobre 2019, presso la Palazzina Reale della Stazione di Firenze Santa Maria Novella

La Fondazione Giovanni Michelucci con Archivio Storico del Comune di Firenze, Archivio di Stato di Firenze, Biblioteca di Scienze Tecnologiche/Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, Kunsthistorisches Institut in Florenz, Fondazione Studio Marangoni e Fondazione Architetti Firenze, e la partecipazione di Accademia delle Arti del Disegno di Firenze e INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, promuovono dal 18 settembre fino al 30 ottobre 2019 un programma di iniziative per la valorizzazione della fotografia d’architettura nella città di Firenze dal titolo FFdA 2019 - Firenze Fotografia d’Architettura 2019.

Realizzata con il contributo del Comune di Firenze nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2019, FFdA 2019 - Firenze Fotografia d’Architettura 2019 è la rassegna di eventi dedicata alla fotografia d’architettura che nei mesi di settembre e ottobre offre al pubblico di architetti, fotografi, professionisti, studiosi e curiosi, l’opportunità di scoprire lo straordinario patrimonio di fondi fotografici presente negli archivi storici fiorentini grazie a visite guidate e mostre tematiche che ne raccontano l’evoluzione nel capoluogo toscano dall’Ottocento ad oggi e quello che è l’approccio contemporaneo a questa disciplina.

La rassegna offre una visione disciplinare tra documentazione, rappresentazione e dimensione artistica, promuovendo quindi anche esperienze di fotografia contemporanea con un workshop a cura di Fondazione Studio Marangoni che vede impegnati quindici fotografi in un nuovo racconto della Firenze odierna.

Il culmine della manifestazione è infine la giornata-incontro del 25 ottobre 2019, presso la Palazzina Reale della Stazione di Firenze Santa Maria Novella, con le testimonianze di eccellenza dei due fotografi di architettura Fulvio Orsenigo e Alessandra Chemollo e della storica della fotografia Roberta Valtorta, vice presidente della Società Italiana per lo Studio della Fotografia. Seguiranno poi dibattiti e approfondimenti specifici sul tema, come il valore documentario, d’uso, narrativo, sociale, di indagine territoriale e urbana della fotografia d’architettura.

Il sito web di riferimento per consultare tutte le novità in programma è www.architetturatoscana.it, il portale dedicato all’architettura moderna e contemporanea in Toscana a cura della Fondazione Giovanni Michelucci.