Firenze, domani torna il mercato delle Cascine (solo alimentari)

Riaprono da oggi 16 aree cani in tutti i quartieri e otto nuovi giardini, ecco i provvedimenti in vigore da questa settimana

Scatta la riapertura di 16 aree cani in tutti i quartieri, aumenta lievemente il numero dei giardini riaperti e torna il mercato settimanale delle Cascine per la sola parte di attività alimentare. È la seconda fase dei provvedimenti di riapertura delle aree verdi cittadine, che entrerà in vigore a partire da oggi lunedì 11 maggio (e alcuni nei giorni successivi) andando ad ampliare il quadro dei parchi e giardini già fruibili dal 4 maggio scorso. L’orario di apertura sarà inoltre esteso fino alle 20 per tutte le aree riaperte.

“Abbiamo fatto il punto su come è andata questa settimana e sulle risorse che abbiamo a bilancio – ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re – e siamo arrivati a una nuova ordinanza di riaperture delle aree verdi, che va ad integrare quella precedente. Si tratta per la maggior parte di aree cani, per dar seguito a un impegno preso con i proprietari di cani, ma il provvedimento riguarda anche la riapertura di otto giardini dove potremo contare sulla collaborazione delle associazioni che si sono fatte avanti per gestire questa fase di riapertura: Carraia, Nidiaci, Bellariva e lungarno Aldo Moro, Mezzetta, Sansovino, Noli e Saletto, mentre il giardino dell’Iris è visitabile già da oggi. Non possiamo permetterci ancora di riaprire nuove aree verdi sia per un tema di presidio di queste aree, che è stato particolarmente impegnativo specie nei giardini ove ci sono le aree gioco, sia per le risorse a bilancio, che venendo a mancare mettono la macchina comunale in difficoltà per la loro manutenzione. Ringrazio i presidenti di quartiere per la loro collaborazione, specie in questa fase delicata di graduale riapertura di queste aree”.

“La riapertura di 16 aree cani nei cinque quartieri - ha detto l'assessore al Decoro urbano Alessia Bettini - è un passaggio importante per i tanti proprietari di cani che durante il lockdown hanno dovuto fare a meno di questi spazi. Aree che contribuiscono al mantenimento del decoro e che potranno ora essere nuovamente fruite, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e non assembramento a tutela di tutti i cittadini. I Servizi tecnici del Comune si occuperanno anche della riapertura, sempre da lunedì 11, dei fontanelli a servizio delle aree cani aperte”.

Vengono riattivati i fontanelli per l’erogazione di acqua potabile presenti all’interno delle aree cani accessibili a partire sempre da oggi lunedì 11 maggio.

Torna anche il mercato settimanale delle Cascine, che generalmente si svolge nella giornata di martedì, per la sola attività di generi alimentari e con una modifica nella disposizione dei posteggi per permettere un miglior distanziamento. La modifica sarà a cura della direzione Sviluppo economico e sarà trasmessa a operatori e categorie.

Elenco giardini e aree cani che riaprono:

Quartiere 1

Area cani Cascine

Area cani D’Azeglio

Giardino dell’Iris (dal 9.5.2020 a cura della Società Italiana dell’Iris)

Giardino della Carraia

Giardino dei Nidiaci (dalla data di formalizzazione della proposta avanzata dall’associazione Amici del Nidiaci e fatto salvo il prioritario utilizzo del giardino da parte dell’Assessorato allo Sport, se e in quanto possibile)

Quartiere 2

Area cani Mezzetta e giardino

Area cani Viale Malta

Area cani Campo di Marte Baseball

Area cani Giardini Vittime di via Fani

Area cani Pettini Burresi (dal 14.5.2020)

Giardini Bellariva e L.no Aldo Moro

Quartiere 3

Area Cani Rusciano

Area Cani Viale Tanini

Area Cani Anconella

Quartiere 4

Area cani Villa Vogel

Area cani Villa Strozzi

Giardino Sansovino

Giardino Michela Noli

Giardino del Saletto

Quartiere 5

Area cani Via Toscanini

Area cani Via Pisacane ( dal 13.5.2020)

Area cani Don Forconi ( dal 13.5.2020)

Area cani Via del Pesciolino