Firenze: dal 27 maggio nuovo volo per Bordeaux

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, guarda all’estate e annuncia il riavvio delle sue attività presso lo scalo di Firenze: dal 27 maggio, infatti, sarà operativo il nuovo volo alla volta di Bordeaux. La nuova rotta, operata in esclusiva da Volotea, avrà 2 frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì), per un’offerta totale di oltre 14.000 posti in vendita.

L’avvio della nuova tratta accorcia le distanze tra la Toscana e la Francia, rafforzando l’asse turistico da e per Firenze. Il volo rappresenta infatti un’ottima opportunità per tutti i cittadini francesi che vogliono organizzare una vacanza all’insegna di arte, cultura e ottima cucina. Allo stesso tempo, i Toscani in partenza dallo scalo fiorentino potranno raggiungere comodamente una delle più affascinanti destinazioni francesi, celebre non solo per il suo patrimonio artistico, ma anche per i suoi pregiati vini. L’annuncio del nuovo volo Firenze-Bordeaux segna il ritorno di Volotea presso lo scalo di Peretola, completando l’offerta aerea del vettore sul sistema Aeroportuale Toscano. Infatti, Volotea conferma i collegamenti anche dallo scalo di Pisa per Nantes e Olbia, operativi rispettivamente dall’8 aprile 2022 (fino a 3 frequenze settimanali) e dal 28 maggio 2022 (con 2 frequenze settimanali).

“Siamo felici di poter operare nuovamente i nostri voli anche presso lo scalo di Firenze. Grazie al nostro nuovo collegamento alla volta di Bordeaux, sarà ancora più facile programmare uno short break in Francia. Allo stesso tempi ci auguriamo di incrementare il flusso di turisti incoming desiderosi di passare qualche giorno in Toscana. Con i nostri collegamenti puntiamo a sostenere e rafforzare il comparto turistico, sostenendo l'economia locale e il territorio così duramente provati dagli ultimi anni di pandemia” - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“Con l’annuncio del nuovo collegamento tra Firenze e Bordeaux, il network della Toscana si amplia con una destinazione di primo piano nel panorama europeo. Questa apertura conferma l’appetibilità della nostra Regione e del nostro sistema aeroportuale, che sapranno ripartire insieme al più presto dopo due anni di sofferenza anche grazie alla fiducia accordata da compagnie prestigiose come Volotea” – ha commentato Toscana Aeroporti.

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.